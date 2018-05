Jollibee, DOLE, PLDT-MVP pinakamalupit sa endo

Kabilang ang Jollibee ni Tony Tan Caktiong, ang Dole Philippines at ang PLDT ng 73-anyos na binatang negosyante na si Manny V. Pangi­linan sa listahan ng mga kompanyang na­ngunguna sa pagkuha ng mga manggagawa na labor-only contrac­ting o endo ang employment status.

Sinabi ni Department of Labor and Employment (DOLE) Secretary Silvestre Bello III na mula noong Hunyo 2016, umaabot na sa 99,526 mula sa mahigit 900,000 na mga negos­yo o kompanya sa bansa ang nainspeksiyon ng kagawaran.

Sa nabisita at nains­peksiyon ng DOLE, 3,377 ang hinihinalang sangkot sa labor-only contracting bilang pamamaraan ng pag-hire ng kanilang mga empleyado.

Narito ang top 20 sa listahan ng DOLE na sangkot diumano sa endo at ang bilang ng mga empleyadong kinuha sa sistemang labor-only contracting:

1. Jollibee Food Corporation (14,960)

2. Dole Philippines, Inc. (10,521)

3. Phil. Long Distance Telephone Co. (8,310)

4. Philsaga Mining Corp (6,524)

5. General Tuna Corp (5,216)

6. Sumi Phil. Wiring Systems Corp (4,305)

7. Franklin Baker Inc. (3,400)

8. Pilipinas Kyohritsu Inc. (3,161)

9. Furukawa Automotive Systems Phil Inc. (2,863)

10. Magnolia Inc. (2,248)

11. KCC Property Holdings Inc. (1,802)

12. Sumifru Philippines Corp (1,687)

13. Hinatuan Mining Corp (1,673)

14. KCC Mall De Zamboanga (1,598)

15. Brother Industries (Philippines) Inc. (1,582)

16. Philippine Airlines & PAL Express (1,483)

17. Nidec Precision Philippines Corp (1,400)

18. Peter Paul Phil. Corp (1,362)

19. Dolefil Upper Valley Operations (1,183)

20. DOLE-Stanfilco (1,131)

Hindi umano kasama sa listahan ang SM dahil nagpatupad na ito ng voluntary regularization program kung saan aabot sa 10,000 empleyado nito ang mare-regular na ngayong taon.

Pinadalhan na ng DOLE ng compliance order ang mga nabanggit na kompanya at pa­tuloy aniyang tututukan ang pagsunod ng mga ito sa kanilang kautusan laban sa labor-only contracting.

Hiningan ng pahayag ng Abante ang ilan sa mga nabanggit na kompanya kaugnay sa inilabas na listahan ng DOLE pero wala pa itong mga sagot hanggang sa sinusulat ang balitang ito.