Jollibee, contractors nasampolan sa endo

Kinastigo ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang Jollibee Foods Corporation (JFC) at ang tatlong kontraktor nito sa MIMAROPA region (Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan) dahil sa end of contract o labor-only contracting sa kanilang mga empleyado.

Ito’y makaraang madiskubre umano ng DOLE Regional Office 4B na ang JFC at mga kontraktor ng kompanya sa siyam na sangay ng rehiyon ay sangkot sa labor-only contracting activities.

Dahil dito, ipinag-utos ng regional office ng kagawaran sa JFC at sa tatlong kontraktor nito na gawing regular ang may 468 empleyado na ginagampanan ang mga gawain na direktang may kaugnayan sa mga pangunahing operasyon ng negosyo sa food chain.

Tinukoy pa ng mga labor inspector sa rehiyon ang mga paglabag.

Kabilang dito ang kakulangan ng substantial capital ng mga kontraktor habang ang deployed workers ay gumagamit ng mga kagamitan at kasangkapan ng JFC sa pagganap ng mga serbisyong outsourced.

Binanggit din ang hindi pagsunod sa mga pamantayan ng Occupational Safety and Health (OSH) ng mga kontraktor na walang sinanay na mga opisyal para sa kaligtasan at hindi pagtugon sa pagsusumite ng ulat tungkol sa OSH.

Samantala, bukod sa kautusan na gawing regular ang kanilang mga empleyado, inatasan din ng regional office ang JFC at mga kontraktor nito na ibalik ang mga hindi awtorisadong pagbawas sa suweldo ng mga apektadong empleyado na aabot sa halagang P775,050 at magsumite ng patunay na nire-remit ang Social Security System, PhilHealth at Pag-IBIG ng mga ito para matiyak na natatanggap ng mga manggagawa ang kanilang mga benepisyo.

Inatasan din ang JFC at mga kontratista nito na mag-isyu ng appointment letters at payroll na sumasalamin sa mga karapatan ng mga apek­tadong manggagawa bilang mga regular na empleyado.