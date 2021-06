Jollibee-BGC kinandado sa ‘chickenjoy basahan’

Isinara ng Jollibee Foods Corp. ang Bonifacio Global City branch na inireklamo ng isang ina dahil sa tila basahang bimpo na may breading ang dineliber sa kanya imbes na chickenjoy noong June 1.

Inamin ng Jollibee na may pagkukulang ang tauhan ng naturang branch.

Nabahala ang inang nagreklamo sa natuklasan ngunit natakot din siya para sa mga taong nakakuha ng chickenjoy na kasabay na niluto na nakuha niya.

Tatlong araw isasara ang Jollibee Bonifacio-Stop Over branch simula kahapon para mapag-aralan ang pagsunod nito sa procedure ng Jollibee at sanayin ang mga tauhan nito para hindi na ulit mangyari ang insidente.

“It is unfortunate that deviations from Jollibee’s standard food preparation procedures occurred on the part of certain personnel of the store,” sabi ng Jollibee.

Pinaalalahanan din ng Jollibee lahat ng mga branches nito na mahigpit na sundin ang proseso sa paghahanda ng mga pagkain sa fastfood chain.

Sabi ng Jollibee, higit itong nabahala sa pangyayari kaya’t nagsagawa ito ng masinsinang imbestigasyon kung saan natuklasan nito ang kakulangan ng branch sa pagsunod sa procedures.

“We at Jollibee are committed to take the necessary steps to maintain the trust and loyalty that our customers have given to us throughout the years,” sabi ng kompanya. (Eileen Mencias)