Jolina, Mark inalay sa mga anak ang pagboto

Maaga ring nakaboto ang mag-asawang Jolina Magdangal, Mark Escueta.

Inalay nga nila sa kanilang mga anak ang pagboto .

Heto nga ang kanilang Instagram post:

“Dear Pele and Vika,

“May 9, 2022, ito ang aming resibo na kami ni Papa ay tumindig, pinaglaban at pinanindigan ang inyong magandang kinabukasan.

“Ang lagi naming dasal, kayo ay maging mabuting tao, matapang na ipaglaban ang inyong karapatan, at laging may empathy at compassion sa kapwa.

“Nagmamahal,

“Mama and Papa

“May God Bless the Philippines.

“#PeleSerye #TeleVika.” (Dondon Sermino)