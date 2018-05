Jolina focus sa pagpapadede kay Vika

Naiyak daw ang mag-asawang Jolina Magdangal at Mark Escueta nang makita na nila ang ikalawang anak nila na si Vika Anaya sa unang pagkakataon.

Aminado si Jolina na mas kabado sila ngayon at sa mga pinagdaanan daw kasi niya during her second pregnancy, mas mahirap daw talaga kumpara sa panganay nila na si Pele.

6.7 pounds at 60 cm. in height si Vika at maputing-maputi raw ito. Hindi raw nila masabi ni Mark kung sino talaga ang kamukha ng anak sa kanilang dalawa. Sa nakikita raw kasi niya, parang hati sila ni Mark sa features ni Baby Vika.

Caesarean section si Jolina at ikalawang araw nang makapanganak ito nang makausap namin sa telepono. Naka-admit pa rin siya at posibleng bukas pa raw siya lalabas sa Asian Hospital. Pero nagpapasa­lamat ito lalo na raw sa mga nagdasal para sa safety nilang mag-ina.

Sabi nga niya, “Sobrang nagpapasalamat ako na lahat-lahat, okey kay Vika. Walang anumang complication. Ako rin okey naman, normal naman yung sa gestational diabetes ko. Babalik ako after six months to check if it’s normal. ‘Yung ngayon, talagang sobrang sakit lang ng tahi.”

Nagsimula na rin daw siyang mag-breastfeeding at tulad kay Pele noon na dalawang taon at kalahating nag-breastfeed sa kanya.

Kapansin-pansin naman ang butterfly sa daliri ni Vika sa picture na pinost nila. Ang daming nakaalala na kilala si Jolina sa butterfly accessories.

Kuwento niya, “Talagang nakaplano namin ‘yun na lagyan siya ng butterfly. Parang gusto lang naming sabihin na masaya kami, na meron na akong pagpapasahan, parang may tagapagmana na.”

Anyway, umuulan ng mga pagbati at halos puro papuri na ang ganda nga raw ni Baby Vika sa Instagram account nina Jolina at Mark. Karamihan ay galing din sa mga kasamahan niyang artista.

Ilan sa dumalaw na sa kanya ay ang kaibigan at co-host sa Magandang Buhay na si Melai Cantiveros. Karamihan daw ay mga nagpadala ng bulaklak at fruits tulad nina Toni Gonzaga at Judy Anne Santos.