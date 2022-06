Jolina, DLSU ‘ililibing’ UE

Teams W L *NU 11 0 La Salle 8 3 UST 7 4 AdU 6 5 Ateneo 5 6 UP 5 6 FEU 1 10 UE 0 10

*Final Four

Mga Laro Ngayon:

(Mall of Asia Arena)

10:00am — NU vs UP

12:30pm — FEU vs UST

4:00pm — DLSU vs UE

6:30pm — Ateneo vs Adu

TULUYAN nang niyakap ni third year spiker Jolina Dela Cruz ang pagiging lider ng De La Salle Lady Spikers sapol nang mag-alisan ang mga beterano at champion spikers sa kanilang hanay, kaya’t muling masusubukan ito sa paghahanap ng ika-apat na sunod na panalo kontra kulelat na University of the East Lady Warriors ngayong araw sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) season 84 women’s volleyball tournament sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Gagamiting armas ng Lady Archers ang nakuhang momentum sa pagdispatsa kontra sa UST Lady Tigresses sa nagdaang laro para muling subukang panain ang Lady Warriors sa ganap na alas-4:00 ng hapon.

Patuloy na pipiliting panghawakan ng Lady Archers ang solo second place sa 8-3 kartada mula sa mahusay na paggabay ng 22-anyos na si Dela Cruz na unti-unti nang hinahawakan ang responsibilidad na naiwan ng mga dating miyembro ng 11-time UAAP champion, kung saan huli rito ay ang paglisan ni setter Michell Cobb, at makatulong ang ka-batch na si Mars Alba na nagbida sa pamimigay ng mga magagandang pasa na nagresulta sa limang double digit scorer.

Kinupkop na ni Dela Cruz ang malaking hamon na muling ibalik sa Finals ang koponan matapos matuldukan ito noong 2019 nang matalo sa Espana-based squad.

Makakatulong nito ngayon sina second year player Thea Gagate na umiskor ng 13 points at libero Justine Jazareno kasama rin sina Fifi Sharma na may naiambag na 13 puntos rin at sina Leila Cruz, at rookie Alleiah Malaluan.

Ngunit bago ang tampok na laro ay magtatapat muna ang undefeated at semifinalist na NU Lady Bulldogs at UP Lady Fighting Maroons sa unang laro sa alas-10:00 ng umaga, na susundan ng pagbawi ng Lady Tigresses na nais maputol ang 2-game losing skid kontra FEU Lady Tamaraws sa alas-12:30 ng hapon at ang huling laro ng 4-game schedule na tapatang Ateneo Lady Eagles at Adamson Lady Falcons sa alas-6:30 ng gabi. (Gerard Arce)