Jokic, Nuggets umiwas sa walis

NAKAIWAS si Nikola Jokic at Denver Nuggets sa walis ng Golden State nang bawian ang Warriors 126-121 sa Game 4 ng West first-round playoff series nitong Linggo (Lunes sa ‘Pinas).

Tanging Nuggets lang ang team sa NBA na nakabalik mula 3-1 playoff deficit, magkasunod na round pa nilang ginawa sa Orlando bubble noong 2020.

Babalik ang Game 5 sa San Francisco sa Huwebes (araw sa Manila).

“Can I say we want them right where we want them? No, but we’re alive,” ani Denver coach Michael Malone. “We live to fight another day.”

Umiskor si Jokic ng 37 bago sinubuan si Will Barton sa labas ng arc sa left corner 8.3 seconds na lang.

Bago ‘yun, binasag ng jumper ni Monte Morris ang 121-deadlock at ninakaw ni Austin Rivers ang pasa ni Warriors forward Otto Porter.

Tumapos si Morris ng 24 points mula limang 3s sa third quarter. Nag-ambag si Aaron Gordon ng 21 markers habang binubulabog si Jordan Poole na nalimitahan sa 11 points.

Mula sa field ay 10 of 23 lang si Steph Curry pero nagsumite ng team-high 33 points at sa unang pagkakataon sa career ay walang naipasok sa apat na free throws.

Naka-32 si Klay Thompson, 22 sa first half. (VE)