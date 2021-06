Jokic, Nuggets lusot sa double overtime

SINALAG ng Denver ang matinding comeback ng Portland para ipreserba ang 147-140 double overtime win Martes ng gabi sa Ball Arena sa Game 5 ng kanilang Western Conference first-round series.

Abante muli ang Nuggets 3-2, puwede nang bumiyahe sa next round kapag naipanalo ang Game 6 sa Biyernes (araw sa Manila) sa Portland.

Naligtasan ng Nuggets ang franchise playoff record na 55 points ni Damian Lillard.

Kinamada ni Lillard ang 17 sa 19 points ng Trail Blazers sa dalawang extra periods,. Pero mula 3:47 ng second OT ay hindi na umiskor ang Portland pagkatapos ng huling tres ni Lillard tungo sa 140-138 lead.

Mula sa labas ng arc ay 12 for 17 si Lillard.

Itinabla ng layup ni Nikola Jokic ang iskor, binasag ng 3-pointer ni Michael Porter 1 ½ minutes na lang.

Iwan lang ng 3 points ang Blazers pero sablay ang dakdak ni Robert Covington, out-of-bound si CJ McCollum 9.1 seconds na lang.

Sinelyuhan ng tigalawang free throws nina Monte Morris at Shaq Harrison ang panalo.

Tumapos si Jokic ng 38 points, 11 rebounds at 9 assists, may 28 points si Morris off the bench at 26 makers, 12 rebounds kay Porter.

May 10 assists pa si Lillard, binasag ang sariling record na 50 points laban sa Oklahoma City noong April 2019. (VE)