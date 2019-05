Jokic matakaw sa triple D, Nuggets angat sa Blazers

KINUMPLETO ni Nikola Jokic ang ikalawang sunod na triple-double at bumawi ang Denver Nuggets sa Portland Trail Blazers 116-112 nitong Linggo.

Hindi kinakitaan ng pagod si Jokic, naglista ng 21 points, 12 rebounds at 11 assists – pang-apat na triple-double niya sa playoffs – at ibinuhol ng Nuggets ang Western Conference semifinals sa tigalawang laro.

Sumalang ang magkaribal walang 48-oras matapos ang classic 140-137 quadruple-overtime victory ng Portland. Pangalawang laro lang sa NBA playoff history na umabot sa 4 OTs ang laro, ang una noong 1953.

“Our guys are tough. We’re resi­lient,” giit ni Nuggets coach Michael Malone. “I mean, to come in here and win this game 36 hours after losing in four overtimes, speaks to just how tough we are.”

Lipat ang Game 5 sa Denver sa Miyerkoles (araw sa Manila).

Walang humpay na binulabog si Damian Lillard, si Jamal Murray pa rin ang top scorer sa 34 points, 11 of 11 sa free throws para sa Nuggets.

Nanguna sa Blazers ang 29 points ni CJ McCollum, tumapos ng 28 si Lillard.

Na-outscore ng Denver ang Portland 27-14 sa third quarter tungo sa 84-77 lead papasok ng fourth. I­numpisahan ni Malik Beasley ang final period sa isang 3-pointer para sa Nuggets.

Huling nanindak ang Blazers 112-110 sa layup ni Lillard 7.7 seconds na lang.

Angat sa apat ang Denver sa free throws ni Jamal Murray, pasok ang long jumper ni McCollum pero pagkatapos ng video replay ay dinesisyunang 2-pointer lang at kumapit ang Nuggets sa panalo.

Sa quadruple-OT, tumagal si Jokic ng 65 minutes sa loob – fourth-most minutes sa NBA playoff history at kapos ng dalawang minuto sa record. Pinakamahabang ilaro sa Blazers ang 60 minutes ni McCollum. (VE)