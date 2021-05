Johnny Manahan magiging Kapuso na

Magiging Kapuso na ba ang actor na si John Lloyd Cruz sa kanyang pagbabalik telebisyon?

Dahil nga naging usap-usapan na pumirma ito ng kontrata sa production ni Willie Revillame, ang kasunod ay magiging isang Kapuso na raw ba ang actor?

Base sa source namin, wala raw gano’ng pag-uusap. Wala rin daw nababalita na magiging Kapuso na ang actor.

Ang mas parang may posibilidad pa raw, ang dating head ng Star Magic na si Mr. Johnny Manahan daw ang posibleng maging Kapuso.

Tsika lang ito ng isang very reliable source namin na posible raw maging consultant si Mr. M sa GMA-7 at sa pagpasok daw nito, kesyo may bitbit raw itong ilang artists at limang handler.

Well, anything can happen. ‘Di rin imposibleng totoo ang nakarating sa aming balita lalo na at wala na ito sa dating network at sa Star Magic. Pwede rin nga na may pag-uusap na nagaganap na.

Kung totoo ang tsikang ito, sigurado naman na lalabas at lalabas din.