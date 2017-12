John mapapanood na sa Netflix

Isa ang pelikulang On The Job sa sinosyohan ng Globe Studios. Kasalukuyan na itong ginagawa under Direk Erik Matti.

Ang balitang nakarating sa amin, binili na ang movie ng Netflix. Kaya sulit na ang gastos ng producers. Ito rin ‘yung pelikula na pagbibidahan sana ni John Lloyd Cruz na nakatrabaho ni Matti sa Honour Thy Father. Bukod kasi sa movie ay meron ding ginawa na series ang OTJ.

Binalak sanang kapalit si Aga Muhlach pero may conflict din kaya kay John Arcilla sila nag-ending­. Kasama rin sa cast si Christopher de Leon.

Bukod sa On The Job, isa rin sa producers ang Globe sa festival entry ng Quantum Films na All Of You nina Jennylyn Mercado at Derek Ramsay.

Ai Ai niregaluhan ng Hermes ni Rico J. Puno

Hermes bag ang regalo nina Rico­ J. Puno at concert producer na si AP (Anna Puno) kay Ai Ai delas Alas. Walang nabanggit si Ai Ai kung regalo ba ito sa kasal nila ni Gerald Sibayan o dahil sa guesting niya sa concert ng Total Entertainer.

Siyempre, mahal at sosyal ang bag na ‘yon. At least hindi na niya kailangang gumastos para magkaroon ng branded na bag, huh!

Sunud-sunod rin kasi ang gastos ngayon ni Ai Ai. Nagbukas last Saturday­ ang kanyang food business, ang Ai Sarap Express na located sa Sgt. Esguerra cor. Mother Ignacia. Alas-11:00 pa lang nang tang­hali ay dinumog na ito ng customers.

Pero ‘yung gastos sa kasal, hati sina Ai Ai at Gerad, huh!