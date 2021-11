John Lloyd walang leading lady sa sitcom

May kumalat na screenshot ng story conference ng sitcom na gagawin ni John Lloyd Cruz sa GMA-7, pero kahit ano pang sipat na gawin, walang makitang artista roon na masasabing leading lady ng bagong Kapuso actor.

Nandoon si Miles Ocampo na kasama rin sa sitcom na ‘yon, pero mukhang hindi naman siya ang leading lady, huh!

Eh, sabi ng isang source namin na involved sa sitcom ni Lloydie, wala raw munang permanent leading lady ang aktor sa Kapuso project na ‘yon.

Puro special guest lang muna raw. Iba-ibang mga Kapuso leading lady ang isasalang sa sitcom. So, magkakaroon ng chance ang ilang mga Kapuso actress na maka-partner si Lloydie.

Pero ang tanong – sino ang mauuna?

Eh, pinagmi-meeting-an pa raw ‘yon.

Sabi pa ng kausap ko, Dondon (my dear editor), marami pa raw inaayos dahil sa November 22 pa naman ang first lock-in taping nila. Tatagal daw ng hanggang November 24 ang lock-in at tatlong episodes ang gagawin nila.

Tsika pa ng source namin, “Sa studio lang muna kami, pero mag-quarantine pa rin. Lock-in kami.”

At least, kahit noong Tuesday lang nakapirma ng kontrata si Lloydie sa Kapuso Network, mag-start na pala siya kaagad ng trabaho, huh!

DerEll special day

Special day kahapon sa buhay nina Derek Ramsay at Ellen Adarna.

For sure, habang binabasa ninyo ito, alam n’yo na kung ano ang tinutukoy ko.

Anyway, nag-text ako kahapon kay Derek sa pamamagitan ng Viber app.

“Good morning. So happy for your and Ellen. God bless,” ang simpleng message ko sa hunk actor.

Nag-reply naman ng red lips emoji si Derek.

In fairness to Derek, kapag nag-message ka sa kanya, kaagad siyang nagre-reply.

Kahit nga tanungin mo siya tungkol sa mga issue, palagi siyang sumasagot.

Bongga!