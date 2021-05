John Lloyd tumulong sa mga gutom na artista

Ang tungkol sa paghihirap ng mga taga-showbiz dahil sa mga nawalang raket ang isa sa napag-usapan nina John Lloyd Cruz at Direk Caesar Soriano (mapapanood sa YouTube).

Ang tanong, marami raw bang nangungatang kay Lloydie na mga artista na problemado sa datung.

“Mangungutang sana ako sa’yo direk, eh. Hahahaha! Naninilaw ka, parang galing ka ng Saudi,” pabirong sabi ni John Lloyd.

Pero ayon nga kay John Lloyd, hindi naman niya iniisip ang mga ganun.

“Ang iniisip kasi natin ay kung paano makakatulong sa kapwa. Kapag may lumalapit sa atin, hindi natin tinitingnan kung ano ang lagay niya. Ang una mong iniisip ay kung may maitutulong ba ako?

“Sa akin kasi, kung maluwag tayo, may mga nakukuha tayong konting blessing, mas maganda kung ibabahagi natin,” saad niya.

Sabi nga, marami-rami nga raw natulungan si John Lloyd na mga artistang nagutom dahil sa pandemya. At noon pa man, balita na rin ang pagiging matulungin niya sa mga kapwa artista, lalo na sa mga maliliit na miyembro ng showbiz.

Sa ngayon ay aktibo nga si John Lloyd sa ‘kooperatiba’ na tumutulong sa kuryente o mga pailaw.

Sabi nga ni Lloydie, gusto niyang ma-meet ang 121 cooperatives na involved sa grupo nila.

“Gusto ko kayong ma-meet lahat. Sa panahon ngayon napakahalaga ng ginagawa nila. Ang pagpaparating ng tamang impormasyon.

“Sama matuto tayo sa kung ano man ang pagkakamali ng ibang nauna na. We have to aim for the best para sa mga tao.

“Sa akin kasi, kahit maliit na grupo ito, kung saan tayo kailangan, kung saan tayo may maibabahagi, doon tayo,” sabi pa niya. (Dondon Sermino)