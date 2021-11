John Lloyd takot kina Ellen, Elias

Isang exclusive interview ang ginawa ni Jessica Soho sa KMJS sa bagong Kapuso na si John Lloyd Cruz. Sa interview nito, napag-usapan na kung ano ang mapapanood sa bago niyang sitcom sa Kapuso network.

Sabi ni John Lloyd, “Hindi naman nalalayo sa kung ano ang buhay ng typical male of my age. Pero ang kakaiba rito, ang structure ng family na kinabibilangan. Plus dito, meron din akong anak.”

Somehow, inspired din daw ng kung ano ang buhay niya ngayon, lalo na bilang isang ama ang sitcom na gagawin niya sa GMA-7.

At baka rin daw mabawasan ang pagka-miss niya sa anak niya na si Elias kapag hindi sila magkasama.

Nang tanungin ni Jessica si John Lloyd kung anong klaseng tatay ito sa tatlong taong gulang na anak nila ni Ellen Adarna, nakangiting sagot naman ni John Lloyd, “Sana may kwenta.”

Kasi raw, ang katulong niya na si Ate Sol ang nag-aalaga sa anak, At ang tawag ni Elias dito ay ‘nanay.”

“Sabi naman niya (Ate Sol), pinapakinggan naman daw ako ng bata. I tried to lead without imposing. As much as possible, I try to bring him to nature, kung saan may alon and mahilig siya sa animals.”

Tinanong din ni Jessica si John Lloyd kung parang iba raw sa totoong buhay na hindi nakukuha ni John Lloyd ang leading lady.

“Naku, mahirap sagutin ‘yan,” nakangiting sabi naman ni John Lloyd.

“Pero ang maganda ro’n, ito ang buhay ko. Hindi siya buhay ng isang pelikula lang.”

At sa pagpakasal ng ex-girlfriend at nanay ng anak na si Ellen recently, alam daw ni John Lloyd na kailangan maingat siya sa isasagot niya.

Aniya, “Finally she found the one. I have to put it in context and I have to be very careful. That’s her life. Magsisimula at matatapos sa anak namin ang aking masasabi patungkol sa kanya or sa buhay niya.

“Kaya when talking about her, I need to be very careful. Sincerely, I wish her all the happiness in the world and strong and fun marriage. Kasi, vital ‘yung welfare and growth ng anak ko.”

Albie iwas na sa kalokohan

Straightforward kasi si Albie Casiño kaya masarap din kausap dahil hindi ma-etchos sa mga sagot niya.

Sa interview niya sa YouTube vlog ni Toni Gonzaga, inamin ni Albie na sa mga nagawa niya before at controversy nga na kinasangkutan, alam niyang may mga taong nawala ang respeto sa kanya.

“I made mistakes that made me in a controversy like that. So I have to earn back people’s respect.

“Now, I have to earn back people’s respect. So now, I’m trying to do that little by little. You know, I tell my friends and family that if I could go back in time, I would do everything the same, but I’m lying to them.”

Sinasabi lang daw niya para ma-feel better ang mga ito. Pero kung may time machine raw siyang talaga, iba ang gagawin niya.

Sey pa ni Albie, “I would do it different.”

Sa ngayon, kitang-kita kay Albie ang kakaibang excitement ng online world. Kung paano may sarili siyang KUMU channel, podcast at YouTube na nakakapag-create raw siya ng sarili niyang content.

Pero kung may ikinatutuwa man daw ito, ‘yung ramdam niyang love na nakukuha na niya.

“It feels so good man!” sey pa niya.

“They like me now. I’m not pretending to be anyone I’m not. They actually like me for who I am.”