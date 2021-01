John Lloyd-Sarah movie itutulak ng Star Cinema

Ngayong first quarter ng 2021 nga raw nakatakdang gumiling ang kamera para kina John Lloyd Cruz at Bea Alonzo. Pelikula nga ito na matagal na ngang inabangan ng mga fan nila.

Sa chikahan kay Direk Olive Lamasan, sinabi niyang “Tuloy pa rin yan. It is the most anticipated movie. Tuloy pa rin ang creative development, like a collaboration project.”

“Nag-mature na si John Lloyd as a person. It’s something that excites us, something that excites their writer Carmi & their director Cathy Garcia Molina.’ Movie to grind 1st Quarter 2021,” sey pa ni Olive.

Anyway, inamin ni Olive na kinikilig siya sa BL Series na Hello Stranger, kaya excited na rin siyang panoorin ang Hello Stranger: The Movie nina Tony Labrusca at JC Alcantara.

Siyanga pala, inanunsiyo pa rin na tuloy pa rin ang teleserye at pelikula nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

Magsisimula na rin daw magsyuting sina Liza Soberano at Enrique Gil para sa movie nila.

Pero, kung si Direk Olive ang masusunod, gusto niyang gumawa ulit ng pelikula sina John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo. At siyempre under Star Cinema `yon, di ba?

“Sobra akong excited diyan, but yes we will work on that. Kung papayag sila to be together again,” sabi pa ni Direk Olive. (Dondon Sermino)