John Lloyd pinag-aagawan ng GMA7, TV5

Lumabas sa report na ilan daw sa programa ng ABS-CBN ang interesadong i-revive ng TV5 at kabilang daw sa mga ito ang Banana Split at Home Sweetie Home.

Dalawa sa comedy shows na hawak ni Direk Edgar Mortiz. Pero hindi raw lahat ng cast ay mare-retain o interesado ang TV5 na kuhanin.

Ang orihinal na cast ng Home Sweetie Home na si John Lloyd Cruz ay interesado raw na makuha ng network. Plano yata o baka naman nasa proseso na kinakausap na ito at kung papayag na magbalik telebisyon at yung dati pa rin niyang role bilang si Romeo na Misis ni Toni Gonzaga ang gagawin niya.

Hmmm…

Ang balita naman namin, even before pa na maipa-shutdown ang ABS-CBN, may interesado rin sa GMA-7 na makuha si John Lloyd.

Ibig sabihin lang nito na kapag ang isang artista ay totoong mahusay sa craft niya, nawala man o piniling iwan pansamantala ang showbiz, hahanap-hanapin pa rin at palaging may puwang sa industriya.

At ilan lang siguro ang may karapatan na maging ganito at isa na si John Lloyd sa mga ito.

Chynna nakakaranas ng takot, lungkot

Dahil kilala namin ang Kapuso actress na si Chynna Ortaleza sa mas personal na level kaya alam namin kung gaano ito naapektuhan ng pandemic ngayon.

We’ve always known Chynna to be a very strong woman. Hindi rin siya yung gaya ng iba na mapag-emote sa socmed ng kung ano ang nararamdaman niya.

Pero this time, napapa-open ito at sabi nga ng “controversial” headwriter ng GMA-7 na si Suzette Doctolero, “Chyn, anxiety attack yan. Nagdadaan din ako, at ang iba pa, sa ganyan. Wag patalo.”

Sa tweet kasi ni Chynna, inamin niyang, “Eto yung gabi na medyo mabigat. Sana makapahinga. Sana mawala yung takot ko. Parang kakainin niya buong pagkatao ko.”

Sa Facebook post naman niya, “There are days or nights that really get to you. Prayer has always been my solace. Crying helps me purge whatever heaviness I feel when you feel like you somehow have a grasp on things… you get thrown off. Such is life! Kapagod itong taong ito!”

Posibleng bilang nanay ng dalawang mga bata pang anak, managing their OC Records and her own career sa uncertainties ng situwasyon ngayon ang direktang nagko-cause ng mga nararamdaman niya ngayon.