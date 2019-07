John Lloyd pantasya pa rin ng kababaihan

Kahit dugyot:

Ramdam na ramdam ang pagkasabik ng mga fan kay John Lloyd Cruz, lalo na ang mga kababaihan. Well, kahit matagal na nga siyang hindi gumagawa ng pelikula, teleserye, marami pa ring female fan ang gustong-gusto na makita siya sa telebisyon o big screen.

Kahit nga balbas-sarado at medyo tumanda na ang datingan ng aktor ay mabenta pa rin ito sa kanyang mga fan. Dedma sila sa itsura ni Lloydie, ha, at hindi talaga nawawala ang pagkabaliw nila sa mahusay na aktor.

Looking forward ang lahat ngayon kung magkakaroon nga ba ng movie ang aktor, na siguradong click daw sa takilya dahil na-miss talaga ng mga fan si Lloydie.

Samantala, laganap sa social media at kalsada (billboard) ang mga advertisement ng ini-endorse na sikat na shawarma brand nina John Lloyd, kasama sina Piolo Pascual at Bea Alonzo.

Lumabas sa social media ang short interview ni John Lloyd na nagpapasalamat siya sa kanyang bagong pamilya (shawarma brand) sa mainit na pagtanggap sa kanya.

“Maraming salamat dahil pinatulan mo ‘yung naglalarong idea sa isip ko, thank you for your trust… Congratulations sa panibago niyong milestones, not because of us, not because of Bea and I but because you’ve become the number one shawarma brand in the country,” sabi ni Lloydie.

Sa simpleng pahayag nga ni Lloydie ay masayang-masaya na ang mga fan, what more kapag nagbalik-pelikula na ito? Aba-ngan na lang ang susunod pang milestones ni Lloydie.

Well, John Lloyd is John Lloyd at kahit ano pa ang maging hitsura nito, kesyo tumanda, dumu-ngis ay hahabulin pa rin talaga siya ng mga fan. (Athena Yap)