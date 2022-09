John Lloyd pantasya ng batang aktres

Malaking palaisipan sa akin kung ano bang meron si John Lloyd Cruz na may edad na rin naman, pero tila habulin pa rin ng mga chicks.

Aba lahat ng mga nakakausap kong artista na naging guest sa ‘Happy ToGetHer’ ay nagwi-wish na sana ay makapag-guest sila ulit sa nasabing sitcom.

Maski nga ang isang batang-batang aktres ay nagwi-wish din na makabalik at makasama si John Lloyd.

Pantasya nga niyang leading man si Lloydie, ha!

Tanungin ko nga si Lloydie kung ano ba ang ginagawa niya sa mga guest niya at gusto ulit siyang balikan. Well, mabait kasi si Lloydie. At maasikaso nga sa mga kasamahan niya, kaya gustong-gusto siya.

Pero, ano nga ba ang nakikita sa kanya ng mga kababaihan, ha!

Beauty atat nang sampalin si Aiko

Hindi namin gaanong kakilala si Beauty Gonzales, dahil hindi nga ako naiimbita sa mga presscon noon ng ABS-CBN kung saan siya nagsimula.

Eh, nagkasabay kami sa pictorial ng Bench Body, kung saan sinamahan ko ang alaga kong si Jeric Gonzales. Doon ko lang nalaman na marami na pala siyang naging teleserye sa ABS-CBN at ngayon nga ay may mga project na sa GMA-7.

Sa totoo lang, sobra ang kaseksihan ni Beauty kahit may asawa at anak na. Hindi niya pinababayaan ang katawan niya, dahil alam niyang ‘yun ang asset niya sa paga-artista.

Nakasalamuha muli namin si Beauty sa Beautederm launching niya bilang BeauteHaus ambassador ni Miss Rei Anicoche Tan. Very proud si Ms. Rei na nakuha niya si Beauty dahil sa bait nito at very accommodating.

Nakakatuwa pa sa kanya ay dinadayo niya ang BeauteHause sa Angeles, Pampanga, para sa mga treatment na pangangailangan niya. Mereseng gumastos siya sa gas at toll linggo-linggo makarating lang siya doon.

Sa kasalukuyan ay nakatakda na niyang gawin ang ‘Mano Po Legacy’ na ‘The Flower Sister’ kasama si Aiko Melendez.

At kuwento niya, matindi ang sampalan, tarayan, sakitan nila ni Aiko. Excited na raw siyang bugbugan si Aiko! Eh, paano kung siya ang mabugbog ni Aiko? Hahahaha!

Rei Tan bilib sa werpa ni Harake

Alinsunod sa 13th anniversary celebration, pormal na pinakilala na rin ang social media influencer na si Zeinab Harake, bilang brand ambassador ng oral products ng Beautederm.

Ayon kay Ms. Rei Anicoche-Tan ay malaki ang maitutulong ni Zeinab sa dami ng kanyang followers na 50 million na yata lahat-lahat.

Noong una ay hindi kami interesado kay Zeinab pero nang mag-umpisa itong magdadaldal ay namangha kami at may laman ang utak at may sense mga pinagsasabi niya.

Sa edad na 23 ay hindi niya kinahihiyang may 2 anak na siya. Noong minor pa siya ay hinihigpitan daw siyang lumabas labas at wala siyang cellphone. Kaya noong makawala at nakalabas sa outside world ay nasabik at nakasalamuha sa marami, at ‘yun nga napaaga ang pagkakaroon ng anak.

Pero napakasuwerte niya na sa murang edad ay isang milyonaryo na, dahil sa social media. Ang maganda sa kanya ay madalas siyang tumutulong sa kapwa niya.

Sa murang edad ay marunong humawak ng pera.

Sana maging ehemplo si Zeinab ng ibang mga artista.