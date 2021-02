John Lloyd napahamak kay Asec Pialago

Hindi naging positibo both para kay John Lloyd Cruz at sa restaurant ni Asec Celine Pialago ang pagpo-post niya with John Lloyd, obviously promoting her restaurant.

Kumain si John Lloyd dito at nakipag-photo op daw si Asec Pialago.

Not because hindi good or effective endorser ang actor. Given naman ang dami ng brands na nagta-trust dito, lalo na noong mas aktibo siya.

Base sa mga komentong nabasa namin, yung parang realization ng mga netizen na “DDS” daw pala talaga si John Lloyd. Ang DDS ay ang mga tinatawag na Diehard Duterte Supporter.

Although, isa rin si John Lloyd sa mga celebrityna dumating nang magpa-thanksgiving dinner dati si Pres. Duterte sa Malacanang.

May mga comment na, “Alam na this, JLC is a DDS. No wonder he never gave any support to ABS-CBN renewal.”

“Grabe , mayaman pala yung Asec. Mamahaling resto yang Royal. Akala ko mga Indian may ari niyan.”

May dumepensa rin kay John Lloyd sa comment section ng vlog na naglabas. Sabi ng isang netizen, “D naman sadya ni JL pumunta dyan, d nya alam na si Celine owner dyan. Jl just being respectful as usual.”

Sa ngayon, walang duda talaga na may malaking impact na kung anong political color o political association ng isang artista. It’s either it turn-on or turn-off the fans.

Sa kasong ito, pwede rin naman ang mga DDS ay natutuwa at sila ang magbibigay ng suporta.

John umalma, nasaktan: Inah de Belen gusto nang pakasal kay Jake Vargas

Naniniwala si John Estrada na mas mahirap daw silang i-handle noong mga teenager pa lang sila at nag-aartista.

Katwiran niya, “Tingin ko po ngayon with the technology and the internet, alam niyo, sobrang advance na po ang mga bata ngayon.

“Minsan nga yung mga anak ko pa ang nagtuturo sa akin.”

Si John ang isa sa cast ng bagong afternoon prime ng GMA-7 na “Babawiin Ko Ang Lahat” at magsisimula ng mapanood sa February 22, kunsaan, kasama niya rin sa mga “senior” cast na sina Carmina Villarroel, Tanya Gomez, Gio Alvarez at Tanya Garcia.”

Pero marami rin silang kasamang mga kabataang artista tulad ng bida ng serye na si Pauline Mendoza at sina Dave Bornea at Manolo Pedrosa kaya napagkukumpara yung panahon nila at panahon ngayon.

Bilang isang magulang, ang masasabi raw niyang pinakamahirap para sa kanya ay nang magsabi ang panganay na anak, si Inah de Belen na handa na itong magpakasal. Ang longtime boyfriend ni Inah ay si Jake Vargas.

“Pinakamahirap yung sasabihan ka ng anak mo na ready na siyang mag-asawa. Yun ang pinakamahirap at talagang malaking tinik yung nilunok ko noong sinabi sa akin.

“But then again, it’s inevitable at alam naman natin na talagang mag-aasawa ang mga anak natin. Yun lang, yung reality lang na medyo mapait din pala.”

Sa huli, nilinaw rin ni John na nagsabi pa lang daw si Inah na ready na itong magpakasal, pero hindi pa naman daw ikakasal na ang anak at si Jake.

Kumpara sa marriage nila ng ina ni Inah na si Janice de Belen, ang payo niya raw sa anak kapag nagpakasal na, “I hope it will last. I hope it’s forever.”