John Lloyd nakabangon dahil kay Bea

Kulang na lang ay luhuran, sambahin ni John Lloyd Cruz si Bea Alonzo, dahil sa matinding pasasalamat niya sa aktres.

Pinost ni Lloydie ang photo nila ni Bea, at sa caption ay inamin niyang nanganib ang career niya, pero naisalba raw ng team up nila ni Bea.

Hindi inaasahan ni John Lloyd na makakabalik pa ang tambalan nila ni Bea, at tatangkilin ng marami, kaya sobra-sobra ang pasasalamat niya sa kapareha, pati na rin sa Jollibee na nagbigay ng project sa kanila ng aktres.

Sabi nga ni Lloydie, babaunin niya ang pasasalamat na ito kay Bea hanggang sa kanyang magiging apo.

Anyway, heto nga ang kabuang mensahe ni John Lloyd na nagpalusaw sa puso ng mga netizen.

“Ginawa mong higit sa makahulugan at espesyal ang masalimuot kong duda sa aking ninanais. Walang katumbas ang dulot mong gaan sa muli kong pagsubok. Labis na pasasalamat sa’yo @beaalonzo. Di ko inakalang madudugtungan pa ang kuwento natin. Katumbas na pasasalamat sa @jollibee para sa di matatawarang tiyempo at tiwala, sa pagbibigay daan para ituloy ang kuwentong to, ipagmamalaki ko hanggang sa magiging apo ko.”

Ai-Ai payapa ang buhay sa US

Nilinaw ni Ai-Ai delas Alas na bakasyon lang at hindi permanenteng paninirahan ang sadya niya sa Amerika.

Nabigyan ng ibang interpretasyon ng mga netizen ang post ni Ai-Ai sa Instagram ng background na may title na “Dulles International Your Journey Begins With Us,” kasama si Gerald Sibayan.

Nasundan ito ng caption na, “Parang para sa amin ang caption, yes North Virginia here we come…our journey begins here…thank you dear Lord and Mother Mary…we landed safely, love you my darling this is the start na ng buhay naten together @gerald_sibayan. #simplewifey #takingcareofmyhusband #excited #payapangpamumuhay.”

Oh diba, kahit sino maga-akalang hindi na babalik si Ai-Ai sa Pilipinas.

Kaya ang hirit niya, bakasyon lang daw.

Well, kung kami kay Martina, hindi na kami babalik sa Pilipinas, kung gusto talaga niyang magkaroon ng payapang buhay.

VIP sa BTS: Ylona tinalbugan si Arci

Kabog ni Ylona Garcia si Arci Muñoz sa panonood ng concert ng BTS, sa Los Angeles California.

Kung si Arci ay nasa ground ng venue habang nanonood, si Ylona naman ay nasa taas, sa VIP section ng coliseum.

Pinoste ni Ylona ang video nito kung saan makikita ang kabuuang venue at dami ng mga nanood ng concert.

Mula sa kanyang kinalalagyan, napanood ni Ylona ang buong BTS nang hindi hirap sa pagtingala.

At ang malupet, may sariling buffet sa VIP ang puwesto ng kanilang grupo.

Koneksyon sa LA ang nagdala at nag-imbita kay Ylona sa VIP, isang gaming company na ang account name sa IG ay @theguardgg.

Thea umalma sa palpak na VaxCert

Nabuwisit si Thea Tolentino dahil sa hirap na pinagdaanan sa pagkuha ng Vax Certificate.

“VaxCert na napakahirap makuha pero nire-require para makapag-travel. Fully vaccinated na pero pag chineck sa VaxCert website yung details ng Vaccination card mo, sasabihin ng website sayo na invalid daw ‘yung VC mo at wala sa system nila. Ano kaya yon?” tweet ni Thea.

Umayon naman ang mga netizen sa aktres, na nakaranas din ng parehong aberya, problema.