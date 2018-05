John Lloyd, Jobert mababaw ang tingin sa mga fan

Iba rin naman ang angas nitong si Jobert Austria sa naging pagtatanggol nito kay John Lloyd Cruz. Tama naman na pagsabihan niya ang mga nangunguna sa panganganak ni Ellen Adarna at sabihin nitong sobrang saya nina Lloydie at Ellen sa ngayon kaya’t pabayaan na lang ang mga ito.

Pero ‘yung turan niyang madaming napasaya at kumbaga ay walang may karapatan na pagsabihang ‘ingrato o walang utang na loob sa showbiz’ si Lloydie dahil sa mga huling aksyon nito, ay mukhang ‘sobrang entitled’ naman itong komedyante na ito.

We appreciate his effort in showing his gratitude kay Lloydie na nakatulong umano sa kanya during his ‘darkest days’, pero yung bigyan mo pa ng katuwirang lahat ng tao ay nagkakamali, ay pagpapatotoo lamang kung gaano nga kababaw ang tingin ninyo sa audience o mga taong nag-e-effort at gumagasta para suportahan kayo?

Natawa pa nga kami nung nag-segue si Kabayang Noli de Castro na, “Hindi naman sinabing nagkamali ah? Meron ba?”

Sa TV Patrol kasi umere ang naturang interview sa komedyanteng gusto nang magpakamatay noon habang nasa impluwensya ng kung anong gamot nang dahil sa iniwan ito ng girlfriend na nag-abroad ba yun?

Ano kaya ang tingin nila sa publikong nanonood, hindi nag-iisip sa mga ganap nila?

Parang mas nakakatawa siyang panoorin sa ganun kesa sa mga kaloka-lokahan niya sa mga sitcom na kasama siya!

Ay, gaya kaya ni Lloydie ay naranasan din niyang makipagtaguan sa ilalim ng lutuan katabi ang isang gasul? Patawa ba ang tawag dun?

Janella ayaw nang pag-usapan ang ina

Well, naniniwala nga kaming meron talagang isyu sa pagitan ng mag-inang Janella Salvador at Janine Desiderio. Agad kasing nakiusap ang magandang aktres sa a­ming naging phone patch interview dito last Sunday sa aming DZMM show na Chismax, na yung So Connected lang ang focus namin.

Nirespeto naman namin ‘yun ng partner kong si Gretchen Fullido kahit marami ang nagti-text sa amin while doing the said interview.

To be fair, maayos kausap si Janella at napakaingat nito sa mga binibitawang salita. Pero medyo mataray din ang naging sagot niya hinggil sa mga fan and supporter niya sa social media na hindi pumapabor sa leading man niyang si Jameson Blake.

Sey nito, “Wala akong magagawa kung ayaw nila. Basta po ako, nag-e-effort to ask for their support and understanding. Kung ayaw nila at hindi nila panoorin ang movie namin, wala naman akong magagawa.”

Then humirit nga itong, “We have a pretty nice movie. Proven na naman ang husay ni Direk Jason Paul Laxamana. Kung ayaw ng mga fan and basher, eh di huwag.”

Kagagaling that time ni Janella sa isang promo tour for So Connected, kaya’t feel namin ang sinasabi niyang effort to humbly promote their film na showing na nga simula nung May 23.