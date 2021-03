John Lloyd itinanggi ang ‘talak’ kina Ellen, Derek

Ang dami ngang lumalabas na quotation mula raw kay John Lloyd Cruz, na may kinalaman sa anak niyang si Elias, at pati na kina Ellen Adarna at Derek Ramsay.

May iba nga na lumabas na nagsasabing nagagalit si Lloydie kay Derek, at lahat `yon ay hango lang sa Facebook account na John Lloyd Cruz na may milyon ding follower.

May mga lumabas din na pinayuhan niya si Joshua Garcia. Na kung titingnan mo, parang kapani-paniwala, dahil may kalaliman din kasi ang mga post ng naturang FB account.

Pero `yun nga, sa Instagram story ni Maja Salvador, naglabas ng statement si John Lloyd.

“Wala po akong Facebook account. Wala po akong Instagram account. Wala po akong Twitter account. Wala po ako kahit anong social media account,” sabi nito.

“Ano ang meron ako? Shooting ako. Hahahahaha!” patawa-tawang dugtong ni John Lloyd.

Habang sinusulat ito, hindi ko na mahanap ang FB na nakapangalan kay John Lloyd.

Tekla, Donita ninakawan ng 3.7M

Galit na galit na humarap sina Super Tekla at Donita Nose sa kanilang mga fan, gamit ang Facebook, YouTube. Inireklamo nga nina Tekla at Donita ang pagnanakaw ng mga video na ginagawa nila para sa kanilang mga channel.

Naloka nga ang Donekla in Tandem dahil ang ginawa nilang video na kasama pa ang anak ni Tekla ay agad-agaw ninakaw, at agad in-upload sa Facebook account na gamit ang pangalan na ‘Donekla in Tandem’.

“Wag kang magtago sa logo ng ‘Donekla’ dahil mati-trace ka pa rin namin. Hindi kami papayag na ganyan. Gumagawa na kami ng paraan para mahanap ka,” sabi ni Tekla.

“Humanda ka. Sa totoo lang, nakakagigil ka. Imagine, 3.7M views na siya (sa FB). Sa amin 1.3M lang (sa YT). Kawawa naman pinaghirapan ng bata (anak ni Tekla, na kasama sa vlog na`yon),” sabi ni Donita.

Well, hinanap namin ang ‘Donekla in Tandem’ sa Facebook, at kaloka nga na ang dami-raming ganung pangalan, ha!

Jane maligaya kay RK

Natawa si Jane Oineza sa tanong sa kanya sa presscon ng Gen Z (bagong teleserye sa TV5) tungkol sa kanila ni RK Bagatsing. Di ba nga, naglabasan ang mga photo nilang dalawa na bagamat solo-solo lang, pero alam mong nasa isang lugar lang.

Sabi nga, maganda at mukhang in love talaga si Jane ngayon.

“Masaya po ako sa life! Hahahaha!” tila nahihiyang sabi ni Jane.

Anyway, nagandahan ako sa trailer ng Gen Z na parang isang pelikula, ha! Ibang-iba nga sa mga karakter na ginagampanan nila ang makikita sa kanila sa Gen. Z.

Kasama sa Gen Z sina Jerome Ponce, Ricci Rivero, Melizza Jimenez, Chie Filomeno, Kent Gonzales, Darwin Yu, mula sa direksiyon ni

“Misunderstood? Determinado? Walang kinatatakutan? Agresibo? Woke? Ano nga ba ang tingin ng mga taong mula sa ibang henerasyon sa Gen Z?”

Anyway, mapapanood ang Gen Z sa March 7, 9pm sa TV5.