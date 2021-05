John Lloyd inaabangan na sa GMA 7

Lumabas na nga ang mga photo na magkakasama sina John Lloyd Cruz, Willie Revillame, Direk Edgar ‘Bobot’ Mortiz sa mga social media platform.

Ang bongga na magka-hawak kamay pa sina Lloydie at Willie, habang naka-thumbs up naman si Direk Bobot.

At kapansin-pansin din ang mga papel sa harap nila na may kasamang ballpen. Na parang sinasabi nga na nagkapirmahan na sila ng kontrata.

Nakarehistro rin sa mga mukha nila ang kaligayahan, na parang senyales ng ‘seal of approval’ sa kung ano man ang napag-usapan o pinagkasunduan nila.

“Mukhang may dapat abangan soon!” ang paandar ng @gmanetwork Instagram account.

Anyway, base nga sa GMA Entertainment, makalipas nga raw ang halos limang taon na pamamahinga sa showbiz, sigurado raw na mabubulabog ang entertainment industry sa pasabog ni John Lloyd.

Si John Lloyd ay talent na nga ng Crown Artist Management na pag-aari nina Maja Salvador at Rambo Nunez. Wala na nga sa Star Magic si John Lloyd, tulad din ni Bea Alonzo, na lumipat na rin ng management team.

Well, wala pang malinaw na pahayag ang kampo ni John Lloyd kung magi-guest lang ba ito sa Wowowin show ni Willie, o magkakaroon ito ng teleserye sa GMA.

Pero, ang GMA, handang-handa raw silang i-welcome, tanggapin si John Lloyd sa bakuran nila.

Siyempre, tuwang-tuwa naman ang mga Kapuso fan sa kuwentong ito, at ngayon pa lang, ang dami na nilang suhestiyon na teleserye, at kung sino ang mga dapat makasama ni John Lloyd.

May nagsa-suggest na pagsamahin sina John Lloyd at Alden Richards sa isang teleserye na matindi ang aktingan. Di ba nga, sinasabing magkahawig ang dalawa, at pareho rin ng husay sa aktingan.

May sumisigaw na sana pagsamahin sina John Lloyd at Jennylyn Mercado, dahil nagkasama na nga raw ang dalawa noon sa pelikula, at may chemistry talaga sila.

Pero, giit pa rin ng maraming fan, sana ay maging Kapuso na rin si Bea Alonzo (na gagawa ng pelikula kasama si Alden), lalo at may mga tsismis na lalabas na rin siya sa GMA teleserye.

So, abang-abang na lang, ha! (Dondon Sermino)