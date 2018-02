John Lloyd, Ellen nagpapakalunod sa kaligayahan sa Japan

Ang mahalaga, masaya kayo. Ganiyan ang karamihan ng mensahe sa Instagram account na jlc_ellen na ang laman ay puro mga video at photo nina Ellen Adarna at John Lloyd Cruz.

Makikita sa IG account na ‘yon ang iba’t ibang mga video, photo ng dalawa, kasama ang mga kaibigan, kamag-anak na naglalamyerda sa iba’t ibang lugar sa Japan.

Yes, kitang-kita ang kaligayahan sa mukha ng dalawa, lalo na kay John Lloyd, na hinubad na talaga ang maskara ng pagiging artista niya. Taong-tao si Lloydie na tumatawa ng malakas, nakikipagkuwentuhan, nakikipagbiruan, nakikipag-inuman, at nakikipaglambingan kay Ellen.

May isang photo lang si John Lloyd na hindi nagustuhan ng mga netizen, at ‘yun ay ‘yung naka-dirty finger siya. Parang naulit nga ang eksena sa bakasyon nila sa dagat noon na may photo siya na naka-dirty finger.

May mga video rin si John Lloyd na lumabas na senglot talaga siya, at hindi na ‘yon minasama ng mga fan niya. Dahil para sa kanila, mas mahalaga na masaya ang idolo nila.

At si Ellen, ang dami-rami niyang mga photo, video na whole body na, at hindi na nga niya itinatago ang tiyan niya. Pero dahil malamig sa Japan ngayon, kaya patong-patong ang suot niya, at hindi rin masyadong maaninag kung gaano kalaki ang tiyan niya, o kung buntis ba talaga siya.

Ang tumatabang mukha na lang ni Ellen ang pinagbabasehan nila, na tingin nga ng marami ay blooming ngayon, kaya baka babae raw ang ipinagbubuntis nito.