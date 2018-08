John Lloyd binasted ni Bea

May nakapagsabi sa akin na matagal na palang gustong magkaroon ni John Lloyd Cruz ng babaeng makakasama sa buhay, bago pa man sila nagkakilala ni Ellen Adarna.

At sabi nga, nu’ng ginagawa raw ni John Lloyd at ng long time na ka-love team niya na si Bea Alonzo ang hu­ling pelikula nila na ‘A Second Chance’ nu’ng 2015 ay tuluyan na itong nagkagusto sa dalaga.

Ever since kasi ay very honest ang dalawa sa isa’t isa at sa publiko, lalo na sa mga fan nila, sa mga past interview nila, na hindi sila nagkagustuhan romantically o na-develop sa kabila ng maraming TV and movie projects na pinagsamahan nila.

Pero may narinig kami na nung 2015 finally ay nakaramdam si Lloydie ng pagmamahal kay Bea, ‘yun nga ‘yung mga panahong nagsu-shooting sila ng sequel ng blockbus­ter at memorable movie nila sa lahat ng ginawa nila, ang One More Chance.

Tinanong pa nga raw ng aktor ang aktres noon kung kaya ba ng huli na tumigil na sa pag-aartista kung sakali siguro na magsasama sila together as a couple.

Pero hindi raw ang sagot ni Bea kay JLC, dahil kailangan niya pa raw maghanapbuhay para sa mga mahal niya sa buhay o sa pamilya niya at syempre naman maganda pa rin ang takbo ng career niya na may pinakamaraming blockbuster films kumpara sa mga kasabayan niya hanggang ngayon.

Teka, we heard na simula nang magsama sina John Lloyd at Ellen ay never daw na sumasagot ito sa mga text ng mga nakatrabaho nito sa production na Home Sweetie Home at ibang ma­lalapit na kaibigan.

Reyna ng GMA bagong leading lady ni Gabby

Long-term na exclusive contract nga ang pinirmahan recently ni Gabby Concepcion sa Kapuso network, ayon sa manager niyang si Popoy Caritativo. Well, kung ilang taon man ang kontrata na pinirmahan ni Gabo na napaka-gwapo pa rin sa GMA 7, basta, ang alam ko ay guaranteed ang contract niya kaya bongga!

At dahil bonggang-bongga nga ang kontrata ngayon ni Gabby sa Siyete, tama ba ang narinig namin na ang gagawin niyang bagong serye sa primetime slot ay pagsasamahan nila ng isang reyna sa GMA?

Abangan na lang natin ang anunsiyo nila.

Nakakaaliw rin si Gabby dahil at his age ay very active siya sa social media. Halos lahat ng mga activity niya sa showbiz at personal na buhayay pino-post niya para rin mai-share niya sa kanyang mga tagahanga mula noon hanggang sa mga millennial supporter niya.