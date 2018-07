John Lloyd biktima ng inimbentong chismis

Ka-text ko kahapon si Cory Vidanes, ang lady boss ng ABS-CBN, tungkol sa mga naglabasang balita na kesyo babalik na si John Lloyd Cruz sa kanila. Pero, pinabulaanan nga ito ni Cory, at nagsabi na ni walang pahiwatig si Lloydie na gusto na niyang bumalik sa Home Sweetie Home, lalo namang walang katotohanan ang kuwento na tinanggihan siya ng ABS-CBN.

Wala raw nakarating­ na kung ano mang mensahe mula kay John Lloyd sa kanyang opisina. At kung meron man ay bakit daw nila tatanggihan gayung Kapamilya si Lloydie at open na open sa kanya ang pintuan nang nasabing network.

Kaya siguro inutusan ng pinuno ng ABS-CBN ang corporate communication nila na maglabas ng official statement tungkol sa isyu. Masyado naman kasing imbento ang kuwentong ‘yon, lalo na ang tungkol sa kesyo naghihirap na si Lloydie.

Anyway, bigyan na lang natin ng space at panahon si Lloydie nga­yon, at hayaan siyang i-enjoy ang buhay niya sa piling ni Ellen Adarna.

***

Bong inaabangan sa showbiz

Natutuwa naman kami sa turn of events sa buhay ni Sen. Bong Revilla. Nitong nakaraang linggo ay nagtapat na sa hukuman ang isa sa mga state witness at whistleblower na sinundan pa ng isang whistleblower na pinatunayan nila na ang kanilang kasamahan sa Janet Napoles group na si Benhur ang nagpa-forge raw ng pirma ni Sen. Bong sa mga papeles para ma-release PDAF funds ni Sen. Bong sa mga bogus NGOs.

Kaya anytime soon ay umaasa sila na makakalaya na si Sen. Bong matapos ang apat na taon sa piitan. Hindi pa man ay marami na ang naghihintay sa kanyang kalayaan at sigurado kami na magbabalik siya sa showbiz.

***

Maria umaasam ng baby boy

Kasalukuyang wino-workout ng mag-asawang Dingdong Dantes at Ma­rian Rivera ang pagkakaroon ng isa pang anak. Ito ay sinabi ni Marian launching ng new scent ng Hana shampoo.

Gusto ni Marian na boy naman ang ibigay sa kanila. Pero kung girl daw ay okay lang, ang mahalaga ay healthy. Naku paano na ang plano na bago niyang soap sa GMA?

***

Aktor at kontrobersiyal na aktres kadiri ang palihim na relasyon

Matagal na namin alam ang naging­ ugnayan ng isang aktor sa kontrobersiyal na aktres. Akala namin one night stand lang yun pero sa nakuha namin impormasyon ay tuloy ang relasyon ng dalawa habang may iba pang karelasyon ang girl.

Ang aktor naman ay meron din karelasyon na maayos ang kanilang samahan. Nababahala kami na baka mabu­king ng karelasyon ng aktor ang affair nila ng girl. Sayang naman at maayos ang pagsasama nila na mauuwi sa hindi maganda. Kung totoo man ito ay tigilan na nila ang affair na ito. Nakakadiri sila, dahil pareho silang manloloko, ha! Yun lang.