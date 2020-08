John, Janice, Joross mga hurado: Show ni Ryan sa TV5 simula na sa Aug. 15

Kahapon ng 3:00AM ko ginawa ang column item na ito at katatapos lang naming magka-chat ni Direk Perci Intalan sa pamamagitan ng Facebook Messenger.

Ang taping ng “Bangon Talentadong Pinoy” na pino-produce ng IdeaFirst Company nila ng mister na si Direk Jun Lana (nag-same sex marriage sila sa New York City some years back) ang topic ng tsikahan namin.

Noong Monday kasi ay nag-first taping day sila. Hindi sa studio ang taping nila.

“Busy kami kanina dahil shoot today ng ‘Bangon Talentadong Pinoy’. Pero sa bahay-bahay lang naman. Parang ‘Gameboys’ ang shoot namin dito. Buti nga ganoon, kasi MECQ na mamaya.

“Two days ang shoot namin, kailangan kasi dahil ang hirap. Complicated i-set-up ang lahat. Pero once na magkasanayan na, bibilis na. Praying na huwag sanang magka-problem sa second day namin mamaya dahil MECQ na nga,” sabi ni Direk Perci na consultant for programming din ng TV5.

Ang host nilang si Ryan Agoncillo, sa bahay raw ng isang kakilala. May room daw kasi na hindi ginagamit, kaya bale ‘yun ang “studio” nito.

“We just rented ‘yung room na hindi ginagamit sa bahay ng kakilala niya. Near his house lang. Doon na kami nag-set-up. Wala namang set talaga.

“Ang judges namin na sina John Arcilla, Janice de Belen at Joross Gamboa, nasa mga bahay rin nila.

“May tech team kami, pero ‘yung physically na nasa shoot, isa lang per artista.

“May nagse-set-up lang ng camera sa house kung nasaan sila. Naka-safety gear. ‘Yun lang. Everyone else nasa Zoom na. Si Rich Ilustre na original director ng show ang director uli namin.

“Na-apply namin ang learnings sa ‘Gameboys’ para magawa itong ‘Bangon Talentadong Pinoy’. Hehehe.

“Ang dami naming natutunan sa ‘Gameboy’ kung paano mag-adapt sa new normal at paano hindi maging deterrent ‘yun sa paggawa ng magandang show.

“May workflow kami na Cloud based. Kahit post production team, nasa bahay rin lang at nagbabantay sa tine-tape namin. Naka-monitor lang sila,” sabi pa ni Direk Perci.

May production team din daw sila na nakatutok naman sa contestants na nasa kani-kanilang bahay rin.

August 15 daw ang pilot telecast nila, pero, “Nakikiramdam pa lahat kung itong MECQ will cause new problems sa process,” sabi pa ni Direk Perci.

Makaapekto nga kaya sa launch ng new shows ng TV5 ang MECQ?

Huwag naman sana!

Assunta walang komplikasyon

Noong Monday ng madaling araw na kaa-announce lang na MECQ (modified enhanced community quarantine) ang NCR (National Capital Region) at ilang karating-probinsya nito, katsikahan ko si Assunta de Rossi.

Tinanong ko siya kung may mga naka-schedule ba siyang check-up sa kanyang OB-Gynecologist para sa kanyang ipinagbubuntis (girl)?

Baka kasi mahirapan na naman siyang makapunta sa clinic ng kanyang OB-Gynecologist.

“Wala naman akong schedule sa OB-Gynecologist ko at the moment. Basta ok naman ang pakiramdam ko, puwedeng saka na lang ako pupunta sa clinic niya para magpa-check-up.

“Wala akong complications, kaya ok lang talaga. Don’t worry!” sabi ng aktres.

First week of November ang expected due date ni Assunta.

Nakatsikahan ko nga pala ang nanay ni Assunta, si Nenita Schiavone, na based sa Martano, Italy. Excited siya na magiging lola na siya.

So, hindi ba siya uuwi ng Philippines para samahan ang kanyang panganay sa panganganak?

“Gusto namin talaga ni Luigi (mister niya) na umuwi. Excited kami, pero hindi rin namin alam. Malabo. Mahirap umuwi dahil sa sitwasyon ngayon (COVID-19 pandemic).

“Ang hirap din ng flight dito. Mula dito sa amin, sa Brindisi pa ang airport at isa lang sa umaga, isa sa gabi. ‘Tapos sa Rome pa ‘yung international flight at may connecting pa ‘yon pa-Manila.

“Pagdating pa sa atin kailangang mag-quarantine sa hotel. Kahirap naman.

“Tsinek ko nga ‘yung travel guidelines para sa mga uuwi sa atin, hassle rin. Sana matapos na ang pandemic na ito,” sabi ni Mommy Nenita.

Kahit naman nasa Martano sila, panay ang check ng parents nina Assunta at Alessandra sa kanila.