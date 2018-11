John Aldrech Ramos, handa sa tawag ng team Pilipinas

Kung mamasdan ang mapa ng Pilipinas at mapadako ang ating paningin sa Visayas, doon isinilang sa Cebu City ang tampok sa ating Abante Lodi Atletiko sa araw na ito.

Dati siyang masugid na tagasubaybay na rin ng Philippine Basketball Association at ang paboritong team ay ang San Miguel Beer. Pero kabilang na siya sa mga napapanood sa professional cage league sa kasalukuyan.

Sinalaysay noong Martes, Nobyembre 20, ni John Aldrech Ramos ang bagay sa panayam ni Sarah Jireh Asido sa Abante Web TV program na Sportalakan sa Makati City.

“Bata pa lang ako nanonood na ako ng PBA. San Miguel (Beer) talaga ako. Pero sa mga player ang favorite ko ay sina (Venancio) Benjie (Paras) at (Ramon) Fernandez,” wika ng 30-year-old (b. April 3, 1988), 6-foot-6 power forward/small forward at nasa ika-6 niyang taong pagiging beterano na sa unang play-for-pay hoop sa Asia.

Hinirit ng PBA journeyman ganunpaman, na hindi niya talaga batid na magiging pro basketball player siya. Lalo’t tinuntungan lang niya ang pagiging collegiate player para makapagtapos ng Banking and Finance sa Far Eastern University bilang isang athletic scholar.

Nasa ika-5 na niyang team na pinaglalaruan si Ramos sa PBA, una sa San Mig Coffee (2012-13), Alaska Milk (2013-2014), Air21/NLEX (2014-2015), tapos sa Mahindra (2015-2016) at Star/Magnolia Pambansang Manok (2016-present).

Hinugot siyang 1st round, 5th ooverall ng Barako Bull noong 2012 PBA Rookie Draft tapos niyang maging isa sa mga instrumento sa pagsampa sa finals ng Far Eastern University sa 2010-2011 at 2011-2012 University Athletic Association of the Philippines men’s basketball tournament.

Nasa 2018 PBA Governors Cup finals ang Pambansang Manok ni Ramos katapat ang Alaska Milk simula sa Disyembre 5 tapos masilat ng kampo niya ang Ginebra San Miguel sa Manila Clasico 3-1.

***

Q&A

Abante: Nakatapos ka na ng kolehiyo, isang matagumpay na ring basketbolista at nasa tamang edad para lumagay sa tahimik, kumusta love life mo?

Ramos: Nandoon na ‘yan (pag-aasawa), nasa isip ko na rin. Matagal na rin kami ng girlfriend ko, 7 years na.

Abante: Kundi ka basketbolista, nasaang linya ka ng trabaho ngayon?

Ramos: Siguro nasa banko. Ako yung matangkad na teller.

Abante: Ano’ng sikreto mo at nakatagal ka na ng 6 na taon sa PBA kung saan disente ka ring shooter?

Ramos: Motivation at enjoyment sa laro. Saka lagi lang handa sa laro at kondisyon ang pangangatawan kapag ginamit ka ni coach sa game.

Abante: May ilang nasa social media na nagsasabi na bilang isang matangkad na maliksing kumilos, maganda shooting at pwede ring defender, dapat nasa 20-man national training pool ka ni coach (Joseller) Yeng Guiao?

Ramos: Ayos lang sa akin ‘yan na hindi ako nakasama. Coaches ang nakakaalam ng mga piyesa niyang kailangan, kung sino mga makakatulong sa team sa tingin. Pero kung may call sa akin, nakahanda ako, siyempre Pilipinas ‘yan.

***

CAREER HIGHLIGHTS & AWARDS

PROFESSIONAL

2013

PBA Commissioner’s Cup champion

(Alaska Milk)

2017

PBA All-Star

(Visayas Team)

INTERNATIONAL

2015

Taiwan Jones Cup

silver medal

(National Team)

COLLEGIATE

2010 -12

(3X) UAAP Mythical Team member

(FEU Tamaraws)