Joey napahamak sa hita ni Pia

Tila pinahamak na naman si “Eat Bulaga” host Joey de Leon ng mapaglaro niyang dila, nang magbitaw ito ng biro sa co-host niya sa noontime show na si Pia Guanio.

May sinambit kasi si Joey na “Masaya pala kasama si Pia eh. May nakikita kaming hita eh. ‘Pag si Vic puro pantalon eh.” Halata umanong medyo na-awkward si Pia sa binatong joke ng host at napangiti na lang.

Agad na nag-number 1 trending sa Twitter ang iba’t ibang reaksyon kaugnay sa panibagong joke ni Joey, na nakakabastos diumano at pinaratangan pa siyang sexist.

@innercircult: “I knew it! When I saw Joey de L­eon’s name trending, we knew it’s bad news. It’s 2019 na, kamanyakan pa din yung best joke mo? #BawalBastos.”

@xcnrp: “I guess some trash rlly be thinking they’re mAnLy when they make rude and sexist remarks. Congratulations, Joey De Leon for resurfacing your bad reputation!”

Mark Dominic Goli: “bakit pag si vice ganda nagjojoke ng kabastusan hindi siya nag tetrending pero pag si joey de leon, kaloka. (not a fan of both tho).”

@MissChu14: “When Joey de Leon is on the trending list but all for the wrong reason. Sa Jollibee or Andok’s po Sir madaming hita.” (Jun Lopez)