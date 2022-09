Joey, Jinky inaabangan sa Canada

Naku, Dondon (my dear editor), dahil sa tindi ng jet lag ko noong Wednesday, aba, nakatulog ako at muntik na akong hindi makapunta sa grand opening ng Doon Thai restaurant ni Anna Puno, huh!

Buti na lang at nagising ako ng bandang 7:00pm at walang traffic kaya by 8:00pm ay nakapunta ako sa #936 Dolores St., Malate, Manila.

Dinatnan ko na roon ang mga bisitang sina Joey Generoso, Jinky Vidal, Carlo Orosa, at sina May Ortiz at Annie Quintos. Nandoon din ang talent managers na sina Leo Dominguez at Joy Alonzo plus Rey Lañada (Ogie Alcasid’s handler) at iba pang friends.

Ang saya lang dahil nagkaroon ng mini-concert na sinalihan nina Joey at Jinky na ayon kay Anna ay may second leg na ang ‘Reminisciń’ US concert tour (na baka may kasamang Canada shows na rin daw).

Ang saya-saya dahil pati sina Carlo, May at Annie ay nag-sing, huh!

Sa chikahan nga pala namin ni Anna na siyang line producer ng ‘Together Again’ two-night Pechanga Casino 17th anniversary concert ng GMA Pinoy TV sa Temecula, California on September 23 & 24 ay naikuwento niyang almost sold out na ang tickets para roon.

Ang bongga.

Sabi nga ni Anna, aalis na siya pa-Los Angeles next week dahil may VIP night pa raw on September 23 ang stars ng ‘Together Again’, huh!

Anyway, going back to Doon Thai restaurant, in fairness, ang sasarap ng food nila kaya naman sobrang successful ang business na ‘yon ni Anna na may branch din sa Magallanes sa Makati City.

US concert na-delay dahil sa visa

True ba na may isang concert tour sa Amerika na nade-delay ngayon dahil hindi pa ayos ang visa ng mga kasamang performer?

Nag-announce na ang isang producer na malilipat ng September 30 ang show niya, pero nang makausap ko siya kahapon ay mukhang hindi pa raw matutuloy ‘yung bagong schedule.

Waiting daw muna siya kung may visa na ang mga performer at saka na lang ire-reschedule ‘yon.

Well…