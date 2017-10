Joey de Leon, binatikos sa pananaw tungkol sa depression

Nabulabog ang netizens dahil sa sinabi ni Joey de Leo­n sa Eat Bulaga nu’ng Huwebes tungkol sa depression. Naganap ang pagbitiw niya ng pahayag sa Sugod Bahay segment ng programa. ‘Yung nasugod na babae ay may problema sa kanyang inang may sakit sanhi ng depresyon na nakuha sa katandaan.

“‘Yung depression, gawa-gawa lang ng mga tao ‘yan. Gawa nila ng sarili ‘yan,” saad ni Joey habang nasa studio nang tanungin ni Jose ang winner sa depresyon.

TORO-back Thursday—Rambla Catalunya, Barcelona A post shared by Joey de Leon (@angpoetnyo) on Oct 4, 2017 at 8:52pm PDT

Sabi naman ni Jose, “Dini-depress niyo­ lang ang sarili niyo tapos nagkakaroon ng sakit. ‘Yung stress, diyan nagsisimula ‘yan.”

“Pero hindi biro ‘yung depression,” sagot ni Maine na kasama sa segment.

“Bakit? Bakit?” tanong ni Joey.

“Hindi siya joke. Kasi­ maraming nakakaranas ng ganoon lalo na sa mga kabataan. Sa lahat ng nakakaranas ng ganoon bigyan natin ng support,” katwiran pa ni Meng.

“Moral support,” dagdag ni Alden

“Hindi. ‘Wag niyong suportahan. Gawa-gawa lang niya ‘yon,” diin pa ni Joey.

“It’s all in the mind,” sey naman ni Jose.





Tanong ni Allan na katabi ni Joey, “Ano ba talaga ang explanation ng depression? Ang dami­ talagang taong nagsa-suffer ng depression.”

“Wala! Nagpapasos­yal lang! ‘Pag mayaman, depression. ‘Pag mahirap, wala, wala nang pag-asa sa buhay! Ha! Ha! Ha! Ganu’n lang!” deklara ni Joey habang tumatawa.

Ipinasok ni Allan ang komedya niya tungkol sa pagkakaiba ng mayaman sa mahirap gaya ‘pag may ubo, sakit sa balat na ginagawa niya sa stand up acts niya.

Matapos ang pahayag­ na ‘yon ni Joey, inulan ng batikos ang EB host. Me­ron din namang humanga sa sinabi niya.­ Trending pa siya sa Twitter world nu’ng araw na ‘yon sa social media hanggang kahapon. Narito­ ang ilang reaksyon sa pahayag na ‘yon ni Joey.

Tweet ng isang Mary Conor @eventero – “Tama depression is not a joke. Pero sana wag tayong manghusga at magsalita ng masasama lahat ng tao nagkakamali. ­Joey de Leon.”

“Depression is real. This is a call out not only for Mr. Joey de Leon but those people who don’t believe that depression is real.” – keianndria @krstllmrqz.

“Galit ka sa sinabi ni Joey de Leon? Pero KAYO ok lang masabi niyan? How ironic.” – Felisa­ Mendoza @fayenarieee.

“Joey de Leon should just shut his mouth if he had nothing good to say.” — Jan D. @jandiamola.

“It’s true naman na ang depression nsa isip lang. You think negatively makes you depress. Joey de Leon is right.” — Rishcutie @rishappyheart22.

Sa isang banda, umani naman ng papuri sa netizens si Maine dahil sa sagot niyang ‘yon sa depression.