Joem’s Gal nagpraktis lang

HALOS hindi pinagpawisan si top favorite Joem’s Gal nang tawirin nito ang meta sa naganap na Condition Race category 17 Miyerkoles ng gabi sa Santa Ana Park sa Naic, Cavite.

Lumabas na pang-apat si Joem’s Gal at nakasabayan nito si Money In My Pocket habang pinapanood nila ang bumabanderang si Bet You Can Do It.

Tangan ni Bet You Can Do It ang dalawang kabayong agwat kay Wildtrack sa far turn at habang papalapit na sa hometurn ay umuusad na si Joem’s Gal.

“Hindi ko minadali ‘yung paglapit namin kasi sabi ko maluwag naman at kaya naman habulin ‘yung mga nasa unahan,” paliwanag ni star jockey Jonathan Hernandez.

Sa rektahan ay naagaw na ni Joem’s Gal ang unahan,­ tinawid nito ang finish line na may apat na kabayo ang distansiya sa nasegundong Bet You Can Do It.

Terserong dumating si Money In My Pocket habang pumang-apat si Wildtrack na sinakyan ni apprentice rider JM Estorque. (Elech Dawa)