Jodi ‘hirap’ sa relasyon kay Raymart

Bago pa man umamin o lumabas na talaga sa publiko na sina Jodi Sta. Maria at Raymart Santiago na nga, ang dami na rin netizen na nakakaalam o mas tamang sabihin, nakakatunog na sila na nga.

May mga posting din si Jodi sa kanyang Instagram na may hashtag na munimuni post. Kunsaan, napapaisip ito ng malalim. Eh, sabi nga, hindi naman basta magpu-post ang sino man sa social media, mapa-quote o ano man iyan kung hindi ito nakaka-relate.

May nabasa kaming nag-comment kay Jodi na, “Why does it feel that your post speaks for your current journey in your love life that its painful and tough? Most of your munumuni posts feels like you’re going through a difficult phase?”

Winish naman nito si Jodi na sana raw, mahanap niyang talaga ang God’s best for her.

Give-away na rin ang post ni Jodi isang linggo ang nakararaan na may bago nga itong karelasyon. Ang huling alam ng publiko na matagal niyang nakarelasyon ay si Jolo Revilla.

Part ng post ni Jodi, “Loving is a choice. It’s not all about enjoyment but takes sacrifice and maturity.

“When you love, your journey with that person, it will require tons of patience and understanding and some adjustments, it may test you but in the end you will find it is worth everything. Love is the most important thing we can share with someone.”

May mga tila disappointed man na bakit daw si Raymart pa, mas marami naman ang masaya para sa dalawa.

Na baka nga, after ng parehong failed marriage nila, may mga sumunod na karelasyon, baka naman, sila na nga ang para sa huli.

***

Daniel, Heart ‘di pinagseselosan ni Chiz

Siguro nga, it takes maturity para ang dating mag-ex ay maging magkaibigan o maging open pa rin ang komunikasyon.

Tulad na lang ni Heart Evangelista sa ex-boyfriend niya na si Daniel Matsunaga. Kung tutuusin, ang controversial din ng break-up nila. Pagkatapos na halos isang buwan yata si Heart sa Brazil kunsaan, nag-stay ito kasama ang pamilya ni Daniel doon, bigla silang nag-break.

It takes a matured & confident husband din, like Governor Chiz Escudero na hindi nililimitahan si Heart sa kung ano ang mga gusto nitong gawin at kung open pa rin ang relasyon ng Misis niya sa ex nito at pamilya.

Madalas naming makita na nagpapalitan ng comment sa Instagram si Heart at ang kapatid na babae ni Daniel na si Vanessa Matsunaga.

Ngayon naman, si Daniel mismo, tila hindi nito napigilan pa rin ang paghanga sa pagiging fashionista ng kanyang ex.

Na comment nga ng mga netizen, kahit daw siguro pagsuotin si Heart ng cupcake wrappers, make-carry pa rin nito at magmumukha pa rin elegante.

Nag-comment si Daniel sa latest IG post ni Heart na fashionista na fashionista naman talaga sa kanyang outfit pero ang caption, “casually walking downstairs to have dinner like…”

Taas ang dalawang kamay ni Daniel sa emoticon nito sabay sabi nang, “Wow galing!!!” sa kanyang ex-gf.

***

Alden mayabang, matapang

Magkaroon kaya ng part 2 ang tandem nina Alden Richards at Jasmine Curtis-Smith?

Balita kasi namin, for one month lang pala ang mini-series ng GMA Network’s na “I Can See You” with its 4 weekly episodes.

Nauna na nga ang Love on the Balcony nina Alden at Jasmine na ngayong gabi na ang finale episode. Nagsama na ang dalawa dati, pero si Maine Mendoza ang talagang kapareha ni Alden.

Ngayon lang yung sila talaga ang may love interest sila. At refreshing din ha, na for a change, yung mga comments na nababasa namin ay hindi puro pamba-bash o pagnenega dahil si Alden ay may ibang leading lady.

Ilan sa mga comments, “legit yung kilig ko kina Alden at Jasmine!”

“Bet ko yung ganitong role ni Alden. Yung may tapang, may yabang.”

Yun nga lang, mukhang naka-set ang GMA Network na good for one month lang ang I Can See You dahil magsisimula ng umere ang tatlong inabutan ng pandemic sa GMA Telebabad na Descendants of the Sun, Love of My Life at Anak ni Waray vs. Anak ni Biday.