Jodi damay sa kaso ni Claudine kay Raymart

Natuloy pala ang kaso ni Claudine Barretto kay Raymart Santiago nitong Oktubre, at ang abugado nga na si Atty. Ferdinand Topacio ang nagbalita nito.

“Last October pa na-file ang case, at nitong November nagka-hearing.

“Economic abuse ang case. Hindi nagbibigay ng sustento si Raymart, sabi ni Claudine. Kung magbigay man, P14K a month. So, kulang na kulang,” sabi ni Atty. Topacio.

Anyway, possible nga raw na may isa pang kaso na isampa si Claudine kay Raymart na pinag-aaralan pa nila ngayon, at possible raw nab aka si Jodi Sta. Maria ay masama sa kaso.

“Pinag-aaralan pa lang `yan. Pinag-aaralan pa lang,” sabi ni Atty. Topacio.

Pero, hindi raw ideya ni Claudine na isama si Jodi sa kaso. Again, pinag-aaralan pa raw nila. at naikuwento nga ni Atty. Topacio na nag-usap din sina Jodi at Claudine noon. Nagpasintabi nga raw si Jodi kay Claudine, na tipong nagsabi nga na sila na ni Raymart. Na mas mabuti nga na kay Jodi manggaling mismo, bago makarating kay Claudine, mula sa ibang tao.

