Mahigit 10,000 trabaho po ang inalok sa Jobs Jobs Jobs Caravan na ginanap kahapon sa SMX Convention Center, Pasay City.

Mula po sa construction sector ang karamihan ng mga trabahong kinalap ng DPWH, DTI at Construction Industry Authority of the Philippines (CIAP) sa mga Build Build Build contractor.

Nanguna po sa listahan ng pinakamaraming bilang ng mga job vacancy ang building, construction, architecture at engineering gayundin ang clerical at administrative, accounting, computer at IT, public relations, sales at marketing, customer service, security at health care.

Naging magandang oportunidad din po ang caravan para makapag-apply sa mga local job ang ating mga skilled OFW. Dahil dito, mapapababa po natin ang bilang ng mag-anak na nagkakahiwa-hiwalay tuwing mag-a-abroad ang isang miyembro ng pamilya.

Ayon sa datos ng gobyerno, umabot na po sa 3.4 milyon ang nalikhang trabaho sa construction sector mula 2016. Umakyat din po sa 10.1% ang halaga ng pumasok na mga investment pang-imprastraktura sa bansa sa unang apat na buwan nitong 2018.

Resulta po nito ang bahagyang pagbaba ng unemployment rate natin sa 5.5% nitong Abril kumpara sa 5.7% noong nakaraang taon.

Sa pag-unlad po ng ating imprastraktura, lalo na sa transportasyon, lalong dadagsa ang mga mamumuhunan at lalo pang dadami ang magagandang trabaho para sa mga Filipino.

Naging malaking tulong din po sa Jobs Jobs Jobs Caravan kahapon ang mga one-stop shop ng NBI para sa mga clea­rance document, PSA para sa birth at marriage certificate, SSS, Philhealth, Pag-IBIG at BIR.

Kaugnay nito, sinusulong po natin sa Senado ang Senate Bill No. 1426 o ang ‘First-Time Jobsee­kers Act’ na magtatanggal ng mga fee o mga itinakdang bayad para sa mga pre-employment document.

Bukod sa malaking tulong po ito sa gastusin ng pamilya, mapapabilis po natin ang school to work transition dahil mababawasan ang haba ng panahon ng pagtambay ng mga fresh graduate at first-time jobseeker.

May kamahalan din po kasi ang mga pinagsama-samang fee at kapag walang maipantustos ang aplikante sa mga dokumentong hinahanap ng mga employer, ma-de-delay po ang pag-a-apply niya sa trabaho.

Noon pa man, sinasabi na po nating “Build Build Build equals Jobs Jobs Jobs” kaya nagpapa­salamat po tayo sa ating mga opisyal sa pagpapaigting ng kampanyang ito at sana po ay magpatuloy ang mga Jobs Jobs Jobs Caravan hindi lang dito sa Maynila kundi pati sa iba pang lugar sa bansa.

Naka-post pa rin po ang mga job vacancy sa www.build.gov.ph. Matatagpuan rin ang iba pang trabaho sa www.philjobnet.ph.

Job Fair Schedule

August 13 – 8th Pagsandugan Festival Job Fair; Municipal Grounds; Mawab, Comval Province

August 14 – Trabaho, Negosyo, Kabuhayan Job Fair; Sabang Park Pavillion; Bulan, Sorsogon

August 15 – 28th Founding Anniversary, Town Fiesta & 4th Kamuy-an Festival Job Fair; Baao, Camarines Sur

August 16 – PESO La Catillena Job Fair; Covered Court, Brgy. Cabacungan; La Castellana, Negros Occidental

August 16 – Local & Overseas Job Fair; Provincial Capitol Rooftop; Amas, Kidapawan City

(senatorjoelvilla­nueva@yahoo.com)