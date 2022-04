Jobless Pinoy sumipa sa 3.13M

Nadagdagan ng 200,000 ang mga walang trabaho sa bansa nitong Pebrero kaya umabot na sa 3.13 milyon mula sa dating 2.93 milyon noong Enero ngayong taon.

Ayon kay Philippine Statistics Authority (PSA) Undersecretary Dennis Mapa, dumami ang naghanap ng trabaho nitong Pebrero kumpara sa Enero at dumami rin naman ang nakahanap ng trabaho.

Aniya, nasa 48.6 milyon ang laki ng labor force o ang dami ng mga may trabaho at naghahanap ng trabaho noong Pebrero, mas malaki kesa sa 45.9 milyon nakaraang Enero.

Nadagdagan man ang dami ng mga walang trabaho ng 200,000 nakaraang Pebrero mula Enero ay dumami naman ng 2.46 milyon ang nakahanap ng trabaho kaya’t nanatili sa 6.4% ang tinatawag na unemployment rate.

Sabi ni Mapa, dumami ang trabaho sa agrikultura dahil panahon ito ng ani ng mais at dumami rin ang trabaho sa wholesale and retail trade, accommodation and food service, public administration and defense, at human health.

Nabawasan naman ang trabaho sa administrative and support service activities, manufacturing, financial and insurance activities, arts and entertainment and recreation at waste supply and waste management.

Ani, 235,000 ang nawalang trabaho sa manufacturing noong Pebrero at mahigit 60,000 sa nawala ay sa manufacturing ng semiconductor at iba pang components.

Matatandaang Enero kumalat ang Omicron variant ng sa mundo at nagkaroon ng tinatawag na supply chain disruption kung saan maraming mga planta sa mundo ang hindi nakagawa ng piyesa at hindi rin naipadala ang mga piyesa sa iba’t ibang bahagi ng mundo na nangangailangan nito para sa produksyon. (Eileen Mencias)