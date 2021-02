Jobless Pinoy 12.7M na lang

Bumaba ng 27.3% ang mga manggagawa sa hanay ng adult labor force ang walang trabaho kumpara sa naitalang 39.5% noong Setyembre ng nakaraang taon.

Sa survey ng Social Weather Station (SWS), ang joblessness rate sa bansa bago lumaganap ang COVID-19 ay naitala lang sa 19.8% noong 2019.

Ayon sa SWS, ang mga jobless adult nabibilang sa mga kawa­ning boluntaryong umalis sa kanilang trabaho, mga naghahanap ng trabaho sa unang pagkakataon o nawalan ng trabaho dahil sa epekto ng pandemya sa ekonomiya ng bansa.

Tinataya naman na umabot sa 12.7 milyong adult Filipino ang walang trabaho noong Nobyembre ng 2020 na mas mababa sa naitalang 23.7 milyon noong Setyembre ng parehong taon.

“The national Social Weather Survey of Nov. 21-25, 2020, found adult joblessness at 27.3% of the adult labor force. This is down by 12 points from the 39.5% in September 2020,” ayon pa sa SWS base sa Nobyembre 21 hanggang 25, 2020 survey.

Ipinaliwanag ng SWS na sakop ng adult labor force ang mga manggagawa na may edad 18 pataas.

Naitala naman ang pinakamataas na joblessness rate sa bansa noong Hulyo ng nakaraang taon na may 37.4% o katumbas na 27.3 milyon. (Mia Billones)