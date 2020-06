Jobless hanapan ng trabaho- Go

Kinalampag ni Sen. Bong Go ang Department of Labor and Employment (DOLE) at Department of Trade and Industry (DTI) at iba pang ahensya na magtulungan para mabigyan ng pagkakakitaan o pangkabuhayan ang mga nawalan ng trabaho dahil sa virus na COVID-19.

“Umaapela tayo sa DOLE at ang DTI at iba pang mga ahensya na magtulungan para gumawa ng mga paraan kung paano matutulungan ang milyun-milyong Pilipinong mawawalan ng trabaho dahil sa pandemyang ito,” ayon sa pahayag ni Go.

“Sa ngayon pa lang, marami nang business ang nagsara at dahil dito, marami na ring Pilipino ang nawalan ng trabaho,” dagdag pa ng senador.

Giit ni Go, ang paglobo ng kawalan ng trabaho ay posible ring makaapekto sa ekonomiya kung hindi maagapan ng pamahalaan.

Iginiit din ni Go na malaki ang maitutulong ng kanyang programa at ng pamahalaan Balik Probinsya, Balik Pag-asa (BP2) program, para sa mga apektado ng krisis.

“Marami pong mga kababayan natin na nagtatrabaho dito sa Kamaynilaan para lang may maipadalang pera sa kanilang pamilya sa probinsya ang nadala na at gusto nang umuwi dahil sa krisis na dulot ng COVID-19,” pahayag ng senador.