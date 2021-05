Jo Koy magpapatawa sa TV

Patuloy ang pag-arangkada ng karera ng Filipino-American stand-up comedian na si Jo Koy sa ibang bansa.

Sa katunayan ay magkakaroon ng palabas ang komedyante sa US network na ABC kung saan gaganap siya sa sitcom na pinamagatang ‘Josep.’

Inanunsyo ito ni Jo Koy sa kanyang Instagram account nitong Biyernes, Mayo 28.

“Excited to show you all what we’re working on over at @abcnetwork,” pahayag ni Jo Koy sa caption kalakip ang hashtag na “Filipino Family.”

Ayon sa artikulo na nag-anunsyo ng palabas na ‘Josep,’ ito ay tungkol sa isang masipag na nurse na ginagawa ang lahat upang mapagsabay ang pagiging tatay at pagkikipag-date.

Siyempre pa, inaasahan dito ang katatawanang dala ni Jo Koy. (Mark Joven Delantar)