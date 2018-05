JM umalma sa ama, kumampi kay Angelica

Sa huling post ni JM de Guzman na binura din kaagad nito, parang lumalabas na may patama siya sa kanyang amang si Ronnie de Guzman dahil sa namagitang tila away sa social media nito kay Angelica Panganiban.

Nagsimula ito nang mag-post ang kanyang ama ng larawang nakikipag-inuman si JM sa grupo nila ni Angelica na may mga hashtags itong #maymali #wrongcompany #ikawangumiwas at iba pa.

Nabigyang-kulay din ang post nito na isang screenshot ng isang Korean adventure movie na Okja, dahil ito nga raw ang tawag ni Angelica sa kanyang nanay.

Hindi rin nagpahuli si Angge at gumawa naman ito ng isang IG stor­y na tila patama naman kay Ronnie.

Dahil siguro dito kaya nag-post si JM ng isang cryptic message ng isang lalaking naka-shades na may caption na, “Ok, you want me up in a cage, then I’ll come out in a beast mode.”

Pagbura naman niya ay pinalitan niya ito ng mas positibong post na may nakalagay na, “If you can stay positive in a negative situation, you win.”

So far ay tila, wala nang kasunod na sagutan sa pa­gitan ni Angge at sa kanyang amang si Ronnie.

Para sa ibang netizen, concerned lang daw ang ama ni JM dahil kalalabas pa nga lang ito sa rehab, kaya as much as possible, gusto lang nito na iwasan ang mga bisyo na magi­ging dahilan ulit ng kanyang problema.

Para naman siguro sa grupo nina Angge, wala naman silang intensiyon na siraan ang buhay ni JM.

Maaaring simpleng inuman lang ‘yun na nagkakasayahan, pero alam naman nilang responsableng tao na si JM.

Oh, well.