JM sugatan sa engkuwento kay Yam

Duguan at may malalim na sugat si JM de Guzman sa noo, na ibinahagi niya sa Instagram.

Shocked at nag-alala ang mga tagahanga, follower ni JM sa nakita nilang itsura ng binata, na may dalawang sugat, na ang isa ay malalim nga.

“This is entertainment…but hazards are real!” sabi ni JM.

Sariwa pa ang sugat na malinaw na makikita sa video, at itinapat pa ito nang malapit ni JM sa kamera. Hindi binanggit sa caption ang rason ng sugat pero nasa background si Yam Concepcion.

May text title na “sorry” ang paglabas ni Yam sa video, kaya posibleng ito ang dahilan ng sugat ng aktor.

Naganap ang insidente sa set ng ginagawa nilang serye na “Init Sa Magdamag” kung saan kasama rin nila si Gerald Anderson.

Base sa trailer ng serye, lalabas na kontrabida sa kuwento si JM.

Ces, Ho may padaplis na bira kay Digong

Bongga ang mensahe nina Ces Oreña-Drillon at Karen Davila sa inagurasyon ni Joe Biden bilang president ng Amerika. May padaplis na tira rin ito kay President Duterte, ha!

“As we wake up to a new day here at home, a new administration takes office in the US. It’s a great time as we look forward to our own change in leadership in 2022,” tweet ni Ces.

Nagpakawala ng tatlong heart icon si Karen sa tweet na `yon.

Sumawsaw rin si Gretchen Ho, at nagsabing; “”Lead with hope, rather than fear.”

Sina Ces at Gretchen ay natanggalan ng trabaho nang pagdamutan ng Kongreso ng prangkisa ang ABS-CBN.

Jinkee nahiyang magpasilip ng alindog

Nahiyang ipangalandakan ni Jinkee Pacquiao ang buo niyang katawan, kaya hanggang pasilip lang ng cleavage ang ibinahagi niya sa Instagram.

Ilang larawan ang pinoste ng misis ni Senator Manny Pacquiao sa kanyang IG habang nakalublob sa swimming pool ng San Benito Farm, sa Batangas, suot ang isang one-piece bathing suit.

Malayo pa ang pagkakakuha kaya naman hindi masipat nang husto ng mga netizen ang biyak sa gitna ng dibdib ni Jinkee.

Dahil mestisahin ang asawang ito ni Manny at malaki rin naman ang kanyang mga bundok, sapat na ito para masabing sexy at maalindog.

Posibleng naduwag ding makipagsabayan si Jinkee sa mga hubadera sa socmed kahit may ilalaban ito sa karera, kaya malayo ang pagkakakuha ng mga larawan niya.

‘Baby’ ni Rachelle gusto nang lumabas

Walong linggo na lang ang hihintayin ni Rachelle Ann Go para sa pagsisilang ng una nilang sanggol ng asawang si Martin Spies. Ano mang araw sa buwan ng Marso ay manganganak na siya.

Base sa pinosteng side view whole body profile ni Rachelle, nasa 32 weeks na ang pagdadalantao niya. Sabi niya, nagpaparamdam na nang pagnanais na lumabas ang kanyang baby sa madalas nitong pagsipa.

Tila magiging singer rin ang baby ni Rachelle, na laging gumagalaw kapag kinakantahan niya.