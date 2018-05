JM mapangahas, palaban sa hubaran

Aprubado ng direktor ng afternoon serye na Precious Hearts Romances presents: Araw Gabi na si Theodore Boborol ang pagbabalik ni JM de Guzman sa mundo ng showbiz.

Sa kanyang panayam sa Rated K, sinabi ng direktor na malaki na ang pinagbago sa binata. Ganado na raw ito at hindi na nali-late sa trabaho.

“Sobrang masaya akong nakatrabaho ko ulit siya (JM), kasi nagkatrabaho na kami sa Angelito at natigil nga lang iyon sa Angelito: Ang Bagong Yugto. Syempre alam naman ng lahat kung ano ang nangyari sa kanya. Ibang JM de Guzman ang nakikita ko ngayon. Napaka-light na nang aura niya pero hindi pa rin nawawala ‘yung brilliance,” pagbabahagi ni Direk Theo­dore.

Bukod kay Direk Ted, masaya rin ang bagong leading lady ni JM na si Barbie Imperial na na­bigyan siya ng pagkakataong makatrabaho ang lalaki. Hindi raw siya pinababayaan nito at laging nakaagapay sa kanya.

“Masaya ako dahil before naka-work ko na rin si JM, sa ‘All of Me,’ pero hindi naman kami nagkikita doon. Maalaga siya, at saka tinutulungan niya ako kapag nahihirapan ako sa mga scenes,” kuwento ni Barbie.

Anyway, mas marami nga ang may gusto kay JM ngayon dahil talaga namang mas mapangahas, mas sexy, at mas agresibong JM na nga ang nakikita ng manonood ngayon. Inamin niyang lubos siyang naghanda para sa role niya bilang si Adrian Olvidar.

Hindi rin naman naging madali sa kanya ang scenes niya sa serye lalo na kung may hubarang nagaganap.

“Medyo mabigat na internalization iyon. Iniisip ko palagi na sexy ako at sexy ako,” pag-amin niya.

Nakita natin si JM noon umangat, kung paano siya bumagsak, at kung paano muli siyang bumagon at nagbalik bilang Kapamilya. Kaya naman patuloy natin siya tutukan bilang ang istrikto at misteryosong si Adrian sa Precious Hearts Romances presents: Araw Gabi.

***

TOTGA 2 hiling ng mga fan

Ang dami agad naka-miss sa pambansang pampa-good vibes na The One That Got Away, ha! At ang bongga rin kasi ng finale nila, dahil hindi nila binigo ang mga manonood.

Kilig to the max ang mga manonood dahil sa wakas ay pinatunayan ng triple wedding nina Alex (Lovi Poe) at Liam (Dennis Trillo), Darcy (Max Collins) at Inigo (Ivan Dorschner), and Zoe (Rhian Ramos) at Gael (Jason Abalos) na may happy ending para sa lahat!

Agaw-pansin din ang kabogerang wedding gowns ng tatlong ladies na lalong nagpaganda sa wedding scene. Panalo ang episode laban sa katapat na programa at marami pa ang humihirit ng part 2!

Why not ‘diba? Congratulations sa lahat ng bumubuo sa The One That Got Away!