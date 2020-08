JM de Guzman muntik mamatay

Umaabot na sa halos dalawang libo ang mga comment sa pinosteng video ni JM de Guzman sa Instagram na nakaluhod, nakatungo sa batya ay may nakapatong na basang tuwalya sa kanyang ulo.

Ikinuwento ni JM na inatake siya ng panic disorder habang natutulog, kaya kinailangan niyang palamigin ang ulo, mukha para kumalma.

Nakaramdam ng pagtaas ng emosyon ang aktor na sinabayan nang mabilis na pintig ng puso. Feeling ni JM noong mga oras na `yon ay mamamatay na siya.

“This is what a panic disorder looks like 4:00 am middle of good sleep. Intense waves of emotions rapid heart beat that’ll make you feel you are about to pass out or die,” sabi niya.

Dulot daw ng mga pinagdaanan niya ang trauma at panic attack disorder na nararanasan niya.

“I use ice to slow down the heart beat and to feel my face because my body is numb, over powered by emotions. This maybe caused by painful trauma in the past. I managed to record this because somehow I’m learning to cope with it and just hoping others might relate and to let you know you’re not alone,” saad pa niya.

Ang pag-upload ni JM ng video ay para i-share sa mga taong may ganitong atake ang dapat nilang gawin.

Inulan naman ng suporta si JM sa ginawa niyang ito. (Rey Pumaloy)