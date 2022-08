JLo, Ben nagpakasal sa Georgia

Handa na sina Jennifer Lopez at Ben Affleck sa kanilang wedding na magaganap sa Georgia estate ng aktor.

Sa Riceboro, Georgia ang Hampton Island property ni Ben at sa aerial view ay makikitang handa na ang lahat.

Intimate celebration ang wedding at ilan sa kasama sa guest list ay sina Matt Damon, Jimmy Kimmel, Leah Remini, at Casey Affleck. Ang mag-officiate ng kasal ay ang celebrity life coach and podcaster Jay Shetty.

Ayon sa Extra: “The guests are being asked to wear formal, all-white attire for the ceremony a couple of hours before sunset on Saturday evening, and it should be quite an event. It’s reportedly been in the planning stages for four months.”

Ang event planner nila ay si Colin Cowie na nag-organize ng events nila Oprah Winfrey, Michael Jordan, Nicole Kidman at iba pa. Ang presyo niya ay mula $25,000 to $25 million.

Kinasal last month sa Las Vegas sina Jennifer at Ben. (Ruel Mendoza)