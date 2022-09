JK tara shot puno: Maureen nahuhumaling sa poging singer

Pilit humabol ang modelong si Maureen Wroblewitz sa concert ng British singer na si Harry Styles sa Madison Square Garden, US.

Ipinost niya ang once in a lifetime moment niya na ‘yon sa Instagram.

“Healing my inner child by buying last minute tickets to see Harry Styles in New York,” sey ni Maureen.

“Thank you @marionwrob @toadilywasted for making this possible,” dagdag pa niya.

Kasama nga ng Asia’s Next Top Model Season 5 winner ang kanyang kapatid na si Marion sa naturang concert.

Ilan lang sila sa mga kababaihang todo tili sa concert nito dahil sa kakisigan, kagwapuhan ni Harry na hindi maikakailang isa sa pinakasikat na singer sa buong mundo. Total performer nga ito during that concert.

Ilan sa sikat nitong kanta ang “As It Was”, “Watermelon Sugar” at “Sign of the Times”. Nanalo na rin siya sa Grammys at recently, ang “Harry’s House” niya ang tumanggap ng Album of the Year sa MTV’s Video Music Awards.

Sa mga video clip na ipinost ni Maureen habang nag-e-enjoy sa concert ni Harry, napa-sana all na lang ang mga netizen.

Sana raw, mag-concert muli dito sa bansa ang ex-member ng One Direction. Huling bumisita sa Pinas si Harry noong 2018.

Iba talaga ang karisma para kay Maureen ng mga singer-songwriter. Take for example, ang ex niya na si Juan Karlos Labajo. (Batuts Lopez)