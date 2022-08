JK dinedma si Janine

Kaaliw ang post ni Janine Berdin kung saan makikitang pilit na pilit ang ngiti ni Juan Karlos Labajo with her. May music collaboration kasi ang dalawa para sa kantang “Pancit” na ipapalabas ang music video ngayong buwan.

“Salamat po sa pix idol Juan Karlos cya pa ang kasama ko sa Pancit music video and song,” caption ni Janine sa kanyang post.

Hindi lang ‘yan, nagsintir pa at tila may tampo pa si Janine dahil tila seen mode pa siya kay JK nang mag-message siya rito.

“Hinde po siya saken nagreply sa txt. Nagtanong ako kelan release, hinde nag-reply! Hayst… never meets your hero!” dagdag pa ni Janine.

Tawang tawa naman ang mga follower ni Janine sa awkward smile ni JK na ewan kung nanti-trip or talagang pilit na pilit sa photo op kay Janine.

Anyway, marami na rin ang excited sa paglabas ng music video ng Pancit, na ayon kay Janine, dahil hindu nga siya pinansin ni JK, ay ngayong August 17 ia-upload sa YouTube. (Batuts Lopez)