Jiu-jiteira Ochoa sumipa ng gold sapol!

KUMAKASANG pumang-apat sa 15 na nag­labo-labong bansa ang pito sa 12 na pambato ng Jiu-Jitsu Federation of the Phi­lippines upang makabalibag ng pitong medalya, tampok ang isang gold sa 3rd Jiu-Jitsu Asian Union 2018 Asian Championships noong Hulyo 10-15 sa Mangystau Arena, Aktau City (dating Sevchenko), Kazakhstan.

Trangka sa atake ng Nationals si three-time International Brazi­lian Jiu-Jitsu Federation world champion Margarita ‘Meggie’ Ochoa na binitbit ang Natio­nals sa 1-2 finish sa Ne-waza women’s senior under-49 kilogram ca­tegory ng 6-day jiu-jitsu fest.

“Thank you, Lord God, for your protection and for granting us the patience and resilience to overcome obstacles and unexpected circumstances. It’s been quite a journey with countless stories to tell from this year’s Asian Jiu-jitsu Championship in Aktau, Kazakhstan,” litanya kahapon ni Ochoa, bronze winner sa nakaraang taong torneo sa Hanoi, Vietnam.

Upang magtagum­pay, umalpas ang 5-foot-2, 28-year-old, Makati-based at dalagang jiu-jiteira sa finals laban sa kababa­yang si Kaila Napolis, 2-9, sa semifinals kontra Yasmeen Alkhatib ng Jordan, 5-0, at sa quarterfinals kay Deepudsa Siramol ng Thailand, 9-0, tapos mag-bye sa Last 16.

“Congratulations to everyone in the Jiujitsu Federation of the Phi­lippines for the awesome performance! We ended up being 4th overall with only 12 athletes in the lineup, gaining 7 me­dals and joining only the Ne-waza category. Great tune up for the Asian Games 2018 come August!” panapos ni Ochoa.

Pumalaot sa finale si Napolis sa demolis­yon kina Kazakhstan’s Suraubekova Marzhan (2-0), United Arab Emirate’s Al Rashdi Meera (100-0) at Thailand’s Boonsorn Suwanan by superiority.

Nag-silver medal din sina Jan Cortez sa Ne-waza men senior -56 kg sa 4-1 win-loss record, at Marc Lim sa Ne-waza men senior -69 kg sa 4-1 W-L mark din.

Bronze naman ang iniuwi nina Carlo Peña sa Ne-waza men sr. -62 kg, Hansel Co sa Ne-waza men sr. -77 kg at Annie Ramirez sa Ne-waza women sr. -62 kg.

Top 3 sa medal tally ang host Kazakhsta­nis na may 13-25-23, Thais na naka-13-4-10 at Turkmenistanis sa 9-5-4.

Pumang-anim sa Hanoi 2017 AJJU Cham­pionships ang ‘Pinas sa 3-0-1 medals.