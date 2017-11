Jiro Manio tumakas sa rehab

Last week, may ­report kami tungkol sa maayos na kala­gayan ni Jiro Manio sa rehabilitation center na pinagdalhan sa kanya ni Ai Ai delas Alas.

Ibinalita namin na normal na uli si Jiro, nagtatrabaho na bilang empleyado ng rehabilitation center at ayaw na niya na bumalik sa showbiz.

We spoke too soon. May bagong impormasyon na nakarating sa amin tungkol kay Jiro. As of presstime, posibleng sinundo na siya ng kanyang mga kamag-anak dahil ayaw na niya na magtrabaho sa rehabilitation center.

May mga batas na ipi­natutupad sa rehabilitation center tulad ng ba­wal ang magsigarilyo pero ­diumano, sinusuway ito ni Jiro na hindi magandang halimbawa sa ibang mga pasyente.

Nagsalita si Jiro na ayaw na nito na bumalik sa showbiz pero hinihintay niya na interbyuhin siya ng staff ng isang ­Sunday television program.

Kusang-loob ang desisyon ni Jiro na umalis at nasa wastong edad na magpasya para sa sarili kaya hindi na siya pini­gilan ng mga tao sa rehabilitation center na nagmamalasakit sa kanya.