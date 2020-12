Jinkee swerte kay Manny

“HAPPY happy birthday, Man of God, my babe! I’m a blessed wife because I have a husband with a rich and golden heart.”

Ito ang Instagram post ni Jinkee Pacquiao bilang pagbati sa ika-42 kaarawan kahapon ng kanyang mister na si WBA welterweight champion Manny Pacquiao.

“May God bless you more with His boundless love, calming peace, wisdom, knowledge, and heavenly joy. We love you so much,” dagdag pa nito.

Hindi nakasalang sa boksing ngayong 2020 si Manny dahil sa coronavirus pero balak nitong magbalik sa ring sa 2021. (Aivan Episcope)