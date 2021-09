Jinkee kinainggitan kay Adrien Brody

Lalong dumami ang nainggit kay Jinkee Pacquiao, ha!

Kung noon ay ang mga magagara, mamahaling damit, sapatos, alahas lang ni Jinkee ang kinaiinggitan sa kanya, ngayon pati mga kasama niya sa larawan sa Instagram kinaiinggitan na rin.

Eh kasi nga, sa latest photo na pinost ni Jinkee, kasama niya ang American actor/producer na si Adrien Brody.

Si Adrien ang bida sa mga pelikulang The Pianist, at marami pang iba.

Sayang nga lang at hindi open ang message o comment section sa Instagram ni Jinkee, dahil kung nagkataon, mababasa mo siguro ang iba’t ibang klaseng emosyon ng mga fan.

Well, hindi naman ito ang first time na may nakasamang mga sikat na tao sa buong mundo si Jinkee. Sanay na rin naman siya sa mga ganiyan, dahil ang mister nga niyang si Manny Pacquiao ay sikat din, di ba? At hinahabol din ng mga sikat sa buong mundo para makasama sa photo.

Tom super lambing kay Carla

Parang teleserye ng tunay na buhay ang drama nina Tom Rodriguez at Carla Abellana. Yung tipong sinusubaybayan kung kailan sila magtatagpo o kailan magkakaharap talaga.

Kasi nga, dahil parehong busy sa trabaho ang dalawa, kaya kahit malapit na ang kasal nila, hindi nila magawang magsama ng madalas.

“Good morning! Today is a very special day for me. I get to see my sweetheart again, albeit briefly. Kaya ganito na lang kaTOMis ang ngiti ko!” pa-cute na chika ni Tom.

Pero mas super tamis ang kasunod na post ni Tom, dahil magkasama na nga sila ni Carla.

“Life is calmer and sweeter with you by my side (Carla Abellana) I love you!” sabi ni Tom.

Well…

‘Catch Me Out PH’ matindi ang huling pasiklaban

Hindi dapat palagpasin ang huling pasiklaban ng mga baguhan sa weekend reality game show ng GMA Network na Catch Me Out Philippines ngayong Sabado, September 4.

Tiyak na riot sa katatawanan ang hatid ng guest Celebrity Spotters na sina Aiai Delas Alas at Allan K kasama ang hosts na sina Jose Manalo at Derrick Monasterio.

Masusubukan ang husay sa hulihan at hulaan ng Celebrity Catchers na sina Gil Cuerva, Kate Valdez, Prince Clemente, Ervic Vijandre, at Maey Bautista.

At sigurado namang magugulat ang mga Spotters, Catchers, at pati na rin viewers sa kamangha-manghang performances na inihanda ng amateurs.

Sino nga kaya sa mga baguhan ang magtatagumpay na maiuwi ang grand prize?

‘Wag nang magpahuli sa huling pasiklaban ng mga baguhan sa ‘Catch Me Out Philippines’ ngayong Sabado, 8:30PM, sa GMA-7.